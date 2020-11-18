Министр культуры Туркменистана принял участие в 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ

БАКУ /Trend/ - 18 ноября 2020 года состоялось ХХXV заседание Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.

Делегацию Туркменистана возглавил министр культуры страны А.Шамурадов.

На встрече были обсуждены вопросы интенсификации культурного обмена стран, ход выполнения Основных мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры на 2016-2020 годы, в том числе возможность проведения Международной выставки «ART EXPO» государств-участников СНГ в 2020-2022 годах, а также другие насущные вопросы в области культурного взаимодействия.

В ходе конструктивного обмена мнениями, было особо отмечено, что гуманитарное взаимодействие выступает как фактор укрепления дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

В данном контексте, было также отмечено, что Туркменистан, всецело поддерживая гуманитарную интеграцию, активно продвигает и на деле реализует значимые инициативы и проекты в сфере культуры, нацеленные на насыщение культурного взаимодействия на пространстве Содружества.

Так, в 2019 году в Ашхабаде с успехом прошел Форум творческой интеллигенции стран-участниц СНГ. Также Президентом Туркменистана была выдвинута инициатива о провозглашении в рамках Содружества 2021 года – Годом архитектуры и строительства, в рамках которого намечено проведение различных тематических мероприятий.

(Редактор: Наталья Кочнева)