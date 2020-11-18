Туркменистан поддерживает процессы нераспространения и разоружения

БАКУ /Trend/ - В ходе видеоконференции с Генеральным директором Отделения ООН в Женеве, Генеральным секретарем Конференции по разоружению Татьяной Валовой, Министр иностранных дел Туркменистана отметил важность укрепления международного сотрудничества для достижения всеобщей безопасности и подтвердил заинтересованность Туркменистана в продвижении Единой концепции безопасности.

В рамках своего нейтрального статуса, Туркменистан готов способствовать международным усилиям по продвижению переговоров по нераспространению и разоружению. Являясь участником основополагающих международных договоров и конвенций ООН, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Туркменистан выступает за продвижение Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

Было отмечено, что по инициативе Туркменистана при поддержке ООН в июне 2010 года в Ашхабаде прошла Международная конференция по вопросам разоружения в Центральной Азии и бассейне Каспийского моря. В этом контексте было выражено предложение туркменской стороны по созданию постоянно действующей платформы для политического диалога по разоруженческой проблематике в регионе.

Стороны отметили важность использования превентивных мер в разоруженческой сфере. Так выражена готовность Туркменистана содействию процесса повышения потенциала кадров по данной тематике.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями касательно перспектив сотрудничества.

(Редактор: Наталья Кочнева)