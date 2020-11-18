Делегация Туркменистана приняла участие на 8-ой встрече секретарей совета безопасности государств-участников СНГ

БАКУ /Trend/ - 18 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи состоялась восьмая встречa секретарей совета безопасности государств-участников СНГ.

На встрече туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Секретарь Государственного Совета Безопасности Туркменистана Ч.Аманов.

В работе заседания также приняли участие Председатель Исполнительного Комитета - Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, Генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) С.Зась, в том числе руководители советов безопасности Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Важно подчеркнуть, что Туркменистан, являясь ассоциированным членом СНГ, принимает активное участие в делах Содружества.

В ходе сегодняшнего заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы противодействия биологическим угрозам на пространстве СНГ, а также консолидация усилий в активизации межгосударственного взаимодействия, нацеленного на борьбу с нынешней пандемической ситуацией и минимизации ее социально-экономических последствий.

Интенсификация сотрудничества в области противодействия современным вызовам и угрозам в сфере информационной безопасности, а также укрепление потенциала киберпространства государств стала отдельной темой обсуждений. Участники также обменялись мнениями касательно искусственного интеллекта и его значении в обеспечении национальной безопасности.

В контексте обсуждения региональной стабильности, руководители органов безопасности государств-участников СНГ, подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий в содействии укрепления мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан.

Развивая данную тематику, глава туркменской делегации отметил, что Туркменистан, руководствуясь принципами постоянного нейтралитета, принимает активное участие в мирной стабилизации Афганистана и всесторонне поддерживает мирные межафганские переговоры. В этом контексте было подчеркнуто, что Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство для проведения следующих раундов мирных переговоров, с участием всех заинтересованных сторон.

(Редактор: Наталья Кочнева)