Туркменистан и Швеция обсуждают вопросы наращивания потенциала двустороннего взаимодействия

БАКУ /Trend/ - 18 ноября 2020 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Королевства Швеция г-жой Анн Линде в формате видеоконференции.

В ходе конструктивной беседы дипломаты обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, обменялись мнениями касательно региональной и международной повестки дня.

Также руководители МИД двух стран выразили обоюдную заинтересованность в интенсификации контактов в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в рамках новой Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, где есть перспективный потенциал для совместной реализации.

В ходе беседы стороны также акцентировали внимание на необходимости активизации сотрудничества двух стран по линии региональных и международных структур, в частности ООН и ОБСЕ.

В рамках встречи министры также обсудили перспективы сотрудничества Туркменистана и Швеции во время ее председательства в ОБСЕ в 2021 году.

Выражена приверженность туркменской стороны налаживанию диалога широкого спектра по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В этом аспекте также отмечена значимость совместных усилий двух стран в контексте всестороннего противодействия нынешней пандемической ситуации.

Рассмотрены также вопросы расширения связей сторон в области верховенства права, гендерного равенства, прав человека, образования и науки, в том числе в сфере высоких технологий и инноваций.

(Редактор: Наталья Кочнева)