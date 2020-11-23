Отмечена важная роль Туркменистана в ходе встречи высокого уровня по региональному сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2020 года в онлайн формате прошла встреча высокого уровня по региональному сотрудничеству в рамках Конференции по Афганистану, сообщает Trend.

Туркменистан был представлен на данном мероприятии Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р. Мередовым.

В ходе встречи, в которой принимали участие главы государств и правительств, а также международных организаций выступили Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани, Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану, Глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс и многие другие.

Участники обсудили вопросы сотрудничества по установлению и поддержанию постоянного мира в Афганистане, включая социально-экономическое развитие страны.

В ходе своего официального выступления Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану, Глава МООНСА Дебора Лайонс отметила значимость содействия соседних стран всестороннему восстановлению Афганистана. Она отметила, что одним из ключевых элементов в этом процессе является инфраструктура. «Афганистан и регион могут извлечь много выгоды из многочисленных преимуществ электроэнергетических, энергетических и транспортных проектов которые продолжаются в настоящий момент», отметила она. Особо отмечены строительство газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также Лазуритовый коридор.

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани отметил особую важность регионального сотрудничества в процессе всестороннего развития Афганистана. Он затронул вопросы безопасности, разработку инклюзивной дорожной карты. Он подчеркнул ключевую роль восстановления дорожной, транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры путем скоординированного практического взаимодействия. В частности глава Афганистана выразил благодарность Туркменистану, который вносит важный вклад в процесс вовлечения Афганистана в социально-экономическое русло развития. В частности было выделено содействие Туркменистана в реализации проекта Лазуритовый коридор, нацеленного на обеспечение достойного образа жизни афганского народа.

В ходе встречи также отмечена важная роль международных финансовых институтов в содействии экономическому росту Афганистана. Выступая на мероприятии, ведущий экономист по планированию Азиатского банка развития Сафдар Парвез заявил, что Афганистан в силу своего географического положения находится в центре важных транспортных экономических коридоров, пересекающих регион. Он отметил значимость знаменитого Лазуритового коридора связывающего Афганистан с Туркменистаном и Турцией, что способствует его дальнейшей интеграции.

Встреча прошла в дружественной и открытой обстановке.