Взаимодействие с ЮНИСЕФ способствует реализации стратегии Туркменистана в области детского развития

БАКУ /Trend/ - Взаимодействие с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) способствует разработке плана действий по реализации Национальной стратегии по раннему развитию детей в Туркменистане на 2020-2025 годы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе онлайн-встречи представителей сфер образования и здравоохранения Туркменистана и ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Сообщается, что в рамках вышеупомянутой стратегии в образовательную сферу Туркменистана внедряют новые методики в области раннего развития и улучшения подготовки ребёнка к школе, совершенствуют деятельность детских дошкольных учреждений за счёт внедрения инновационных технологий и другого.

Согласно информации, в ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации плана на 2020 год по развитию детей с ограниченными физическими возможностями, предоставлением им качественных образовательных услуг.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность регулярного проведения рабочих встреч, тренингов и семинаров, содействующих обмену опытом и освоению новых научных разработок в данной области.

Ранее сообщалось, что Исполнительный совет ЮНИСЕФ одобрил страновую программу Туркменистана на 2021-2025 годы, направленную на поддержку правительства в выполнении его обязательств по защите и реализации прав детей.

Отметим, что в Туркменистане защите прав детей уделяется особое внимание. Так, в начале текущего года в Ашхабаде состоялось подписание совместных рабочих планов Туркменистана и подразделений ООН на 2020 год, в числе которых «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка», «Усовершенствованная система социальной защиты детей», «Координация и мониторинг прав ребенка» и другие.

(Автор: Джейла Алиева)

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