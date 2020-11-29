Идет подготовка к реформе Национального парламента

Состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, посвящённое вопросам подготовки к первым выборам членов Халк Маслахаты Милли Генгеша, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

В заседании приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, представители рабочих групп, сформированных при Центризбиркоме, ответственные работники политических партий и общественных организаций страны, СМИ.

Приняв Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», в том числе касающийся совершенствования деятельности Национального парламента (Милли Генгеша), наша страна переходит на двухпалатную структуру законодательного органа – Халк Маслахаты и Меджлис, что соответствует мировой и национальной демократической практике, общепризнанным принципам и нормам международного права.

В этой связи, новый Закон «О Милли Генгеше Туркменистана» является новым витком в развитии парламентаризма и демократических процессов в нашей Отчизне, диверсификация которых выдвинута Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в качестве актуальной задачи государственного строительства.

В повестку дня нынешнего заседания включён ряд вопросов, касающихся проведения предстоящих выборов. В соответствии с Постановлением Халк Маслахаты Туркменистана эта важная общественно-политическая акция назначена на последнее воскресенье марта 2021 года.

Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Постановлением Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане объявлено о начале избирательной кампании со 2 января 2021 года.

В рамках заседания его участники обсудили организационные вопросы предстоящей кампании, за ходом которой будут следить национальные наблюдатели со стороны политических партий, общественных организаций, групп граждан и представители кандидатов. В частности, были утверждены необходимые документы, в том числе пособия и памятки.

Среди первостепенных задач участники заседания определили обеспечение открытости и широкой альтернативности выборов, в связи с чем была подчёркнута важность активизации мероприятий по разъяснению среди населения сути и целей созидательной внутренней и внешней политики Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, реализуемых по инициативе лидера нации масштабных государственных программ и политико-демократических преобразований.

Была заслушана информация руководителей велаятских и Ашхабадского городского избиркомов о работе по подготовке предстоящих выборов, а также организации мероприятий на различных уровнях, где основная роль также отводится разъяснительной работе среди населения. Как отмечалось, особая ответственность ложится на избирательные комиссии, от чёткой и слаженной деятельности которых во многом зависит успех этой важной общественно-политической акции.

Участники заседания выразили уверенность, что формирование качественно новой двухпалатной структуры Национального парламента создаст благоприятные условия для укрепления правовой основы политического развития независимого Туркменистана, повышения эффективности деятельности органов государственной власти.

В ходе заседания Центральной избирательной комиссии были рассмотрены и другие организационные вопросы, по которым приняты соответствующие решения.