Туркменское предприятие расширяет экспорт мороженого и молочных продуктов

Индивидуальное предприятие «Täze aý», специализирующееся на производстве мороженого и молочных продуктов, расширяет экспорт своей продукции, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

В декабре в провинцию Чжэцзян (Китайская Народная Республика) будет отправлено не менее ста тонн сливочного пломбира. В этом году марыйские предприниматели уже экспортировали в портовые города Нинбо и Вэньчжоу, расположенные на северо-востоке Китая, более четырехсот тонн вкусного лакомства. Жители этих многомиллионных городов по достоинству оценили вкусовые качества мороженого из Туркменистана. В следующем году производственники планируют регулярно снабжать своих партнеров продукцией отличного качества.

Бренд “Täze Aý” включает в себя широкий ассортимент производственной продукции. На предприятии производят не только мороженое, но и разные виды пищевой продукции. Установленное в его цехах высокотехнологичное оборудование из Германии, Китая и Турции позволяет коллективу ежегодно производить несколько тысяч тонн кондитерских изделий, мясных деликатесов, различные виды колбасных изделий, полуфабрикатные пельмени, манты, пироги, а также молочные продукты - кефир, ряженку, сметану, сыр, творог, брынзу, напиток «Айран», пастеризованное молоко и другую продукцию. Только мороженого здесь выпускается до 40 видов.

Производственное объединение «Täze Aý», основанное в 2004 году, ежегодно отправляет на внутренний и зарубежный рынки до 10 тысяч тонн продукции, в том числе около 4 тысяч тонн мороженого.