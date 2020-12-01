Двигаться вперёд на основе всеобщего права и ответственности

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Туркменистан 1 декабря 2020 16:41 (UTC+04:00)
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Интервью с начальником научно-исследовательского отдела института «Туркменсувылымтаслама» Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана, кандидатом технических наук Гурбан Хоммадовым.

Этот год ознаменован для Туркменистана и всего мирового сообщества исторически важной датой – 25-летием статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Как показало время, наша модель нейтралитета стала весомым фактором для конструктивного взаимодействия в международных отношениях, в создании условий для решения вопросов обеспечения региональной безопасности. Как часть парадигмы современной безопасности и стабильности в Центральной Азии и каждой из стран региона на уровне глав государств и международных организаций наиболее важными и актуальными признаются вопросы укрепления совместного управления водными ресурсами. В этом ключевом для региона и каждого из государств вопросе Туркменистан, основываясь в своей внешней политике на принципах нейтралитета, выработал чёткую стратегию действий на долгосрочную перспективу, известную как водная дипломатия Туркменистана.

О целях, задачах, принципах водной дипломатии и на другие вопросы отвечает Гурбан Хоммадов.

Вопросы, связанные с вододелением, для Центрально-Азиатских государств возникли не сегодня и даже не вчера. Для более полного понимания предмета нашего разговора давайте сначала обозначим суть современной водной проблемы.

- Если говорить кратко, то отмечу следующее. Почти вся используемая в регионе вода поступает из двух главных рек – Сырдарьи и Амударьи, формирующихся в верховьях стран –Таджикистане и Кыргызстане, что позволяет им совмещать сельскохозяйственные и гидротехнические аспекты водопользования с гидроэнергетическими. Расположенные в низовье, Туркменистан, как Узбекистан и Казахстан, являются главными пользователями вод этих двух крупных трансграничных рек для орошаемого земледелия. И если рассматривать Центральную Азию в целом, то в регионе нет недостатка в воде. Суть вопроса - в справедливом распределении водных ресурсов между пятью государствами и в низкой эффективности существующих координационных механизмов. Создающийся в этой связи дефицит воды и снижение качества речного стока ограничивают решение социально-экономических и экологических проблем, что вызывает определённые разногласия в межгосударственных отношениях.

Причем речь идет не просто о нехватке воды для сельхозугодий. Эта проблема существовала всегда и, главным образом, в форме инженерной задачи: как доставить воду в нужное место. Можно сказать, что история водных отношений до недавнего времени была историей ирригации. По мере интенсификации водопользования водная проблема начинает все больше представать и как экологическая, что впервые сделало воду предметом международного права и международных отношений. Для нашего региона символом этого этапа стала проблема Аральского моря. Таким образом, начиная с последней четверти двадцатого столетия, сущность и характер водных отношений начинают резко и кардинально меняться. Главным их содержанием становится вопрос о собственности на воду.

Став суверенными, страны региона все эти годы стремятся сформировать определённую систему и механизмы регионального сотрудничества в этой сфере. Но о накопленном опыте высказываются прямо противоположные мнения.

- Образование новых независимых государств в Центральной Азии вызвало необходимость решать различные вопросы трансграничного характера и наиболее сложным стал вопрос распределения водных ресурсов. Отправной точкой переговорного процесса между Центрально-Азиатскими государствами в сфере использования водных ресурсов трансграничных рек стало Ташкентское заявление, сделанное в 1991 году, о совместном использовании водных ресурсов на общих принципах, с учетом интересов всех сторон. В 1992 году в Алма-Ате (Казахстан) было подписано соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников» и по соглашению была создана Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК). В её задачу входило осуществление сотрудничества в сфере совместного управления водными ресурсами. Затем к решению имеющихся вопросов подключились международные и региональные организации – ООН, ОБСЕ, СНГ, Международный фонд спасения Арала.

Но несмотря на все принятые соглашения в этой области, вопросы, связанные с водой, с повестки дня не снимаются. Соответственно, выработка механизма, учитывающего интересы всех стран Центральной Азии, в том числе с использованием водно-энергетического потенциала, остается в числе приоритетов Центрально-Азиатских государств.

Для Туркменистана, в частности, важным является вопрос совместного с Узбекистаном управления, рационального использования и учёта водных ресурсов реки Амударья.

На основе каких принципов Туркменистан стремится развивать сотрудничество в области использования трансграничных водотоков?

- Наша страна на протяжении всех лет своего независимого развития выступает за объединение усилий стран региона в целях сохранения и рационального использования водных ресурсов. Позиция Туркменистана в этом вопросе хорошо известна и остается неизменной – решать проблемы водопользования на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учета интересов всех государств региона при участии специализированных международных организаций.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своих выступлениях подчеркивает: «Считаю, что мы должны объединить наши усилия на общей мировоззренческой платформе, принципах обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам как обязанности каждого государства. Второстепенные, локальные интересы должны уступить место пониманию общерегиональных целей и приоритетов и выработке на этой основе единой стратегии действий на долгосрочную перспективу». Таким образом, водная дипломатия как политико-дипломатическая форма многостороннего международного диалога является для нейтрального Туркменистана определяющей в этой области.

Какой вклад вносит Туркменистан в продвижение политического диалога по укреплению интегрированного управления водными ресурсами?

- На площадках высоких форумов лидер нации постоянно выходит с инициативами, направленными на консолидацию усилий государств в водном сегменте устойчивого развития. На конференции РИО+20 Президент Туркменистана предложил выделить Аральскую проблематику в отдельное направление деятельности ООН, назвав его Специальной программой ООН для стран бассейна Аральского моря.

На 7-ом Всемирном водном форуме в городе Тэгу (Республика Корея) глава Туркменского государства выступил с предложением разработать долгосрочную Специализированную программу ООН по водным вопросам, а в связи с последствиями изменения климата для Центральной Азии – создать под эгидой и при активном участии ООН Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата. Отдельным направлением деятельности этого центра могла бы стать водная проблематика. Тогда же был поставлен вопрос о создании нового направления в дипломатической деятельности – водной дипломатии. Главной целью этой идеи является налаживание широкого международного диалога по водным вопросам.

На международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» Президент Туркменистана предложил государствам Центрально-Азиатского региона и секретариату ООН предметно рассмотреть предложение об учреждении специализированной структуры ООН по водным вопросам для Центральной Азии. Определяющими критериями в отношениях между странами в вопросах водопользования, по твёрдому убеждению Президента Туркменистана, должны служить уважительность, ответственность, равноправие, учет интересов каждой страны.

В контексте последовательной реализации водной дипломатии, Туркменистан стал инициатором принятия Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 и в мае 2019 года Резолюций «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». Эти документы создают правовую базу для взаимодействия ООН и МФСА на системной основе. В частности, для изучения возможностей создания Специальной программы ООН для Арала. Непосредственно усилению партнерства Туркменистана с ООН служит то, что наша страна стала стороной, присоединившейся к Конвенции Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Как видно, приоритеты стратегии водной дипломатии Туркменистана в полной мере отвечают Глобальной повестке дня на период до 2030 года, принятой мировым сообществом и сформулированной в Целях устойчивого развития. Нацеленная на консолидацию общих усилий и взаимополезный обмен опытом водная дипломатия Туркменистана привносит новые важные приоритеты в работу ООН и служит процветанию и прогрессу в национальном, региональном и глобальном измерениях. Политическая воля и решимость Президента Туркменистана позволяют в полной мере реализовать созидательный потенциал водной дипломатии и политики позитивного нейтралитета. Это констатируют и главы государств, и руководители международных организаций.

Успехи водной дипломатии нашей страны обусловлены созидательным потенциалом политики позитивного нейтралитета. В этом году Туркменистан отмечает 25-летие статуса своего постоянного нейтралитета, признанного всем мировым сообществом и закреплённого в Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 и 2015 годах.

Какие шаги предпринимает Туркменистан на национальном уровне в вопросах рационального водопользования?

- Вопросы сохранения и рационального использования каждой капли воды являются важнейшим приоритетом государственной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Её суть была чётко сформулирована так: «В условиях ограниченных водных ресурсов мы должны рационально использовать их для полива сельскохозяйственных культур, научиться разумно расходовать каждую каплю воды, внедрять водосберегающие технологии, уметь при минимальных затратах воды получать максимальные урожаи. Мы должны исключить расточительное использование воды, улучшить мелиоративное состояние посевных площадей, техническое состояние и качество водохозяйственного строительства».

Обозначенные лидером нации приоритеты государственной политики в области сохранения и рационального использования водных ресурсов получили правовое закрепление в законодательстве Туркменистана и находят воплощение в реализуемых на практике соответствующих проектах и программах. Так, например, Президентом Туркменистана была принята «Программа работ на 2015-2020 гг. по рациональному использованию водных ресурсов в Туркменистане и увеличению пропускной способности Каракум-реки», продолжается строительство в Центральных Каракумах Туркменского озера «Алтын Асыр».

В стране активно внедряются современные водосберегающие технологии в орошаемом земледелии, строительстве и эксплуатации промышленных и гидротехнических сооружений. Особенное внимание уделяется обеспечению населения чистой питьевой водой. По поручению Президента была принята специальная программа, в соответствии с которой повсеместно построены заводы по производству питьевой воды. На побережье Каспия построены опреснительные установки. На поддержание и развитие экологической среды, различных экологических и водных проектов Туркменистан ежегодно тратит более полумиллиарда долларов.

Не секрет, что за рубежом в некоторых общественных кругах наращивание Туркменистаном водохозяйственной инфраструктуры вызывает определённую озабоченность. Насколько это обосновано?

-Да, это имеет место быть, и мы всегда готовы разъяснить свои позиции. Информация по водным ресурсам Туркменистана отражается во всех государственных программах развития водного хозяйства.

Как я уже сказал выше, для Туркменистана важным является вопрос совместного с Узбекистаном управления, рационального использования и учёта водных ресурсов реки Амударья. Водопользование по Амударье между республиками Средней Азии во времена союзного государства распределялось в соответствии с протоколом N 566 заседания Научно-технического совета Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 1987 года на основе уточненной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов реки Амударьи. Все пункты протокола были согласованы и приняты всеми республиками.

Да, но это было во времена союзного государства. С обретением независимости у стран появились и свои национальные интересы. Как это изменило характер соглашения?

- Уважая сложившуюся структуру и принципы распределения водных ресурсов межгосударственных водных источников независимые государства Туркменистан и Узбекистан в январе 1996 года подписали Соглашение по разделению воды реки Амударья по приведенному стоку гидропоста Керки по принципу 50\50. Соглашение 1996 года стало основой для подписания в марте 2017 года Соглашения между министерствами сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам, а также других соглашений, касающихся совместного использования водных ресурсов в низовьях Амударьи и водохозяйственных объектов, ремонтно-восстановительных работ и обмена опытом.

В своем видеообращении на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Туркменистана вновь акцентировал внимание на вопросах сотрудничества по дальнейшему улучшению водохозяйственной обстановки в Центральной Азии, в частности, в бассейне Аральского моря.

- Да, Туркменистан последователен в своей водной дипломатии и в том, что касается конкретных предложений. Как известно на фоне пандемии ситуация в Приаралье обостряется и необходима большая предметность, конкретная практическая помощь и поддержка живущим там людям. Развивая деятельность по созданию международно-правовых основ решения Аральской проблематики, в частности, создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря в мае 2021 года в рамках очередной сессии Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Туркменистан представит первоначальный проект концепции и структуры будущей Специальной программы по Аралу и призывает все государства и заинтересованные международные организации к обсуждению этих документов.

Наша страна также еще раз обратила внимание на необходимости консолидации усилий, направленных на укрепление роли международного права, многосторонних правовых инструментов существующей системы глобальной безопасности, неукоснительное соблюдение всеми странами общепризнанных норм, вытекающих из Устава ООН. И одним из путей достижения этой цели считает восстановление доверия в международной политике, утверждение культуры уважительного диалога. В этом плане Туркменистан рассчитывает на те возможности, которые открывает объявление 2021 года Международным годом мира и доверия. Это была инициатива Туркменистана, которая нашла поддержку в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

В свете выполнения положений этого документа Туркменистан выступил с инициативой проведения в следующем году Международного форума мира и доверия. Президент Туркменистана заявил в этом контексте – «Убеждены, что он будет способен дать мощный импульс конструктивному и уважительному многостороннему диалогу по самым актуальным темам современной глобальной повестки».

В контексте нашего разговора, хотел бы подчеркнуть, что мир и доверие – необходимые условия и для решения водных проблем. Ведь водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием и благом народов, и во многом от их разумного и справедливого использования зависят стабильность и благополучие всего региона. На основе мирного и конструктивного диалога и взаимного доверия необходимо сохранять эффективный и рациональный подход, ответственное отношение и совместные действия в рамках регионального сотрудничества в сфере управления водными ресурсами и их сбережения.

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