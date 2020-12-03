Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Совете министров ОБСЕ

3 декабря 2020 года в столице Республики Албании, Тиране началось 27-ое заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

Повестка дня заседания весьма насыщена. В первый день заседания были заслушаны обращения Действующего председателя ОБСЕ и Президента Парламентской Ассамблеи Организации. Также вниманию участников был представлен отчет Секретариата ОБСЕ. Далее последовали пленарные заседания, в ходе которых выступили главы делегаций, руководители внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ и стран-партнеров по сотрудничеству.

Стороны оценили нынешний уровень взаимодействия по политическому, экономическому, экологическому и гуманитарному направлениям на пространстве ОБСЕ. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, защите прав и свобод человека, борьбе с глобальной пандемией. Подчёркнута необходимость укрепления работы ОБСЕ посредством более тесной координации и сотрудничества, улучшенного стратегического планирования и открытости для реформ.

Выступая в ходе заседания, Министр иностранных дел Туркменистана подтвердил приверженность Туркменистана многоплановому сотрудничеству с ОБСЕ. Вниманию участников были представлены конкретные предложения по усовершенствованию сотрудничества на платформе ОБСЕ, в частности, в области социальной, экономической, экологической и энергетической безопасности.

«Наша страна будет и далее прилагать все усилия для утверждения принципов международного права, идеалов гуманизма, справедливости, толерантности, взаимного уважения в качестве факторов, определяющих современные отношения между государствами», заявил Р.Мередов.