Туркменистан намерен продолжать оказывать гуманитарное содействие странам всего мира

БАКУ /Trend/ - Выступая на мероприятии высокого уровня по объявлению взносов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, Министр иностранных дел Туркменистана подтвердил твердую приверженность Туркменистана и его Президента оказанию гуманитарного содействия странам мира, столкнувшимся с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

В частности отмечено, что, следуя гуманным ценностям и принципам человеколюбия, Туркменистан не раз оказывал гуманитарную помощь соседствующим странам, а также ряду других государств мира, которые столкнулись с гуманитарным кризисом.

По поручению Президента Туркменистана в 2020 году страна внесла свой добровольный взнос в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в размере 100 000 долларов США.

Туркменистан уже заявил об очередном взносе в данный Фонд в 2021 году.