Туркменистан и США обсудили торгово-экономические связи

БАКУ /Trend/ - 17 декабря 2020 года состоялся заключительный этап политических консультаций между Туркменистаном и США в формате видеоконференции.

С туркменской стороны в заседании приняли участие руководители и представители министерства иностранных дел, министерства финансов и экономики, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союза промышленников и предпринимателей. Делегацию США возглавил Ден Нигриа, представитель Государственного департамента.

В ходе встречи стороны рассмотрели нынешний уровень торгово-экономического сотрудничества и обменялись мнениями о расширении партнерства по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов подчеркнул, что торгово-экономические связи являются одним из главных направлений совместной деятельности двух стран. Он высказался за дальнейшее развитие партнерства в инвестиционной и инновационной деятельности, в областях модернизации производства и взаимной торговли. Были подчеркнуты успех многолетней работы американских компаний на туркменском рынке и эффективность работы Туркмено-американского делового совета.

Участники заседания заслушали презентации сторон по основным векторам взаимодействия. Были отмечены практические шаги Туркменистана на пути к совершенствованию инвестиционного и бизнес-климата, а также нормативной базы, что подтверждается отчетами авторитетных международных финансовых институтов, в частности МВФ, ЕБРР и Всемирного банка. Об этом также свидетельствует присоединение Туркменистана к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя. Отмечена деятельность по расширению экономических прав и возможностей женщин в Туркменистане.

Стороны говорили о значимости Агентства США по международному сотрудничеству, включая его роль в осуществлении совместных проектов на национальном уровне и в рамках формата сотрудничества между странами Центральной Азии и США «С5+1». Также была отмечена значимость Рамочного соглашения по инвестициям и торговле (TIFA).

В ходе заседания обсуждались возможности развития сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов регионального и международного значения. Среди потенциальных направлений названы создание межрегиональных транспортно-транзитных коридоров по линиям «Восток-Запад» и «Юг-Север» с выходом на азиатские, европейские и ближневосточные рынки, а также строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и других взаимоприемлемых проектов.

Также стороны говорили о расширении партнёрства в сфере экологической безопасности, включая создание производств по возобновляемым источникам энергии и осуществление научных обменов.

Подытоживая политические консультации, стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития связей между Туркменистаном и США, а также подтвердили приверженность партнерству в интересах всеобщего мира, безопасности, прогресса и созидательного развития.