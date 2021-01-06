Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провела пресс-конференцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 января 2021 года в Ашхабаде состоялась пресс-конференция Специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальи Герман.

На мероприятии приняли участие представители местных СМИ, журналисты, аккредитованные в Туркменистане, а также зарубежная пресса посредством видеоконференции. Среди участников были представители СМИ Азербайджана, Великобритании, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Малайзии, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и других стран мира.

Открывая пресс-конференцию Н.Герман поздравили всех с Новым годом и поблагодарила за сотрудничество. Она отметила, что предыдущий год, несмотря на вызовы, с которыми столкнулось человечество, был насыщен важными событиями. «Мы отметили 25-летие постоянного нейтралитета Туркменистана, которое символично совпало с историческим 75-летним юбилеем Организации Объединенных Наций», - отметила г-жа Герман.

Она рассказала участникам о важных мероприятиях и достижениях 2020 года, высоко оценив уровень сотрудничества между странами Центральной Азии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе своего выступления, г-жа Герман сделала особый акцент на Ашхабадский итоговый документ, принятый по итогам Международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», прошедшей в Ашхабаде 12 декабря прошлого года в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Как известно данный документ был опубликован на официальных языках ООН и распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

«Важно отметить, что в итоговом Документе всецело отмечалась роль политики нейтралитета в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира. Она содействует укреплению международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях», - сказала г-жа Герман.

Было также подчеркнуто, что политика нейтралитета призывает использовать механизмы превентивной дипломатии, что является одной из главных функций ООН в ходе предотвращения конфликтов и в процессах миростроительства.

Также в ходе своего выступления Н.Герман подчеркнула значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной Президентом Туркменистана, об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия. «Для нас Международный год мира и доверия представляет собой эффективный способ мобилизовать международное сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между государствами, в частности на основе политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии», - добавила она.

Редактор: Надир Насиров