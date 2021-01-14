Введена в строй линия электропередачи Керки–Шиберган

Сегодня, 14 января 2021 года, состоялся запуск линии электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан) с участием президентов Туркменистана и Исламской Республики Афганистан.

Перед введением в эксплуатацию данной линии электропередачи на церемонии выступили министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков и главный директор Управления по координации водных и энергетических вопросов Афганистана Хан Мохаммад Такал. Они вкратце рассказали участникам о процессе сооружения данной инфраструктуры и доложили о готовности её запуска.

В своем выступлении Ч.Пурчеков отметил, что под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова осуществляется широкомасштабная работа по увеличению объемов и расширению географии экспорта электроэнергии. Введение в эксплуатацию ЛЭП по направлению Керки–Шиберган является ещё одним подтверждением нарастающего энергетического сотрудничества между Туркменистаном и Афганистаном.

Поздравив глав государств, а также народы двух братских стран с запуском данной ЛЭП, Хан Мохаммад Такал выразил признательность афганским и туркменским коллегам за активное участие в реализации проекта. Он рассказал о важности совместных проектов по созданию необходимой инфраструктуры, предоставляющей Афганистану возможности использования регионального электроэнергетического рынка. Было отмечено, что одним из приоритетов правительства Афганистана является поддержание энергобезопасности страны.

После того как Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани дали свое благословение на введение в эксплуатацию ЛЭП по направлению Керки–Шиберган на экраны была выведена технологическая имитационная модель процесса подачи электроэнергии.

Линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан) протяженностью 153 километра и напряжением 500 кВт является частью проекта ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан», нацеленного на создание инфраструктуры для экспорта и импорта электроэнергии между тремя странами. Так, электроэнергия из Туркменистана будет подаваться в ряд городов Афганистана, в частности Мазари-Шариф, с дальнейшим выходом на города Пакистана.