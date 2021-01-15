Издана книга Гурбангулу Бердымухамедова на азербайджанском языке (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятия, проведенного в связи с постоянным статусом нейтралитета Туркменистана, 8 декабря 2020 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась презентация книги президента Гурбангулу Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», изданной на азербайджанском языке.
Издание на азербайджанском языке новой книги президента Туркменистана «Духовный мир туркмен» углубит отношения братства, традиционно установившиеся между Туркменистаном и Азербайджаном.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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