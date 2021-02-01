Индия организовала очередной вывозной рейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Посольство Индии в Туркменистане и индийская компания Pamposh Constructions Ltd. организовали очередной вывозной рейс из Туркменабата (Туркменистан) в Нью-Дели (Индия), сообщает Trend со ссылкой на информационный портал "Туркменпортал".

Сообщается, что вывозной рейс, осуществленный индийской авиакомпанией IndiGo, перевез 106 граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Это третий вывозной рейс в Индию с начала пандемии.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

Помимо этого, ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер в этой сфере.

(Автор: Джейла Алиева)

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