Обсуждены вопросы реализации сотрудничества между Туркменистаном и ООН на национальном и региональном уровнях

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 2 февраля 2021 года, в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с руководителями и представителями ООН и её агентств в стране и в регионе. Заседание прошло в гибридном формате, то есть некоторые участники присутствовали в зале, а некоторые участвовали во встрече посредством видеоконференцсвязи.

В частности, в заседании приняли участие около 30-и страновых и региональных руководителей и представителей агентств ООН, включая офис Постоянного Координатора, Программу развития ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Международную организацию по миграции (МОМ), Международную организацию труда (МОТ) и другие. Также во встрече участвовали представители Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.



На встрече Министр иностранных дел Туркменистана поблагодарил представителей международных организаций за деятельное сотрудничество и личный вклад в расширение партнёрства с Туркменистаном. Он подчеркнул, что сотрудничество Туркменистана с ООН является стратегическим направлением внешнеполитического курса страны. «Сегодня наше взаимодействие охватывает практически все основные сферы – от обеспечения безопасности до вопросов гендерного равенства, от экологической проблематики до защиты прав мигрантов», - отметил Рашид Мередов.

В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями касательно эффективной реализации намеченных планов и проектов на текущий год. Участники выделили значимость подписанных между Туркменистаном и международными организациями в декабре прошлого года совместных документов. Это 44 документа на общую сумму более 82 млн. долл. США, при этом со-финансирование со стороны Туркменистана составляет большую часть. Среди основных направлений взаимодействия – образование, здравоохранение и социальные услуги, продовольственная безопасность и экология.

Также обсуждались вопросы, связанные с осуществлением Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Участники заседания заслушали выступления представителей вышеназванных организаций, в которых отражены результаты совместной деятельности, а также текущие и перспективные планы и проекты. Представители международных организаций, в том числе Страновая команда ООН, высоко оценили деятельность Туркменистана по реализации совместных договоренностей.

В ходе встречи также отмечалась значимость Международного года мира и доверия, открытие которого состоялось на днях в Ашхабаде. В этом контексте были обсуждены мероприятия, заложенные в «Дорожную карту», которые, несомненно, внесут лепту в достижение Целей устойчивого развития в рамках Повестки дня до 2030 года.

(Редактор: Наталья Кочнева)