Госкомитет Туркменистана по телевидению перейдет на хозрасчет

Туркменистан 8 февраля 2021 15:28 (UTC+04:00)
Госкомитет Туркменистана по телевидению перейдет на хозрасчет

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии поэтапно перейдет на хозяйственный расчёт.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, соответствующее поручение по модернизации материально-технической базы Госкомитета дал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что в числе основных задач глава государства указал на важность широкого освещения в мире достижений и преобразований страны за годы независимости, подготовки видеороликов-презентаций, художественных, теле- и документальных фильмов.

Также следует продолжать работу по повышению качества транслируемых по телерадиоканалам передач, подготовке квалифицированных кадров, организации для них методических семинаров.

Напомним, что ранее все лаборатории и отделы Института химии Академии наук Туркменистана перешли на полный хозрасчет с 2021 года.

Институт химии является первым научно-исследовательским учреждением страны, расходы которого финансируются за счет собственных средств.

Учреждение перешло на самофинансирование на год раньше запланированного благодаря адаптации к рыночным условиям. Так, преобразование организационной формы института в хозрасчётную осуществлялось в течение нескольких лет и, в соответствии с постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, должно было завершиться в 2022 году.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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