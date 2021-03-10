Президент Туркменистана вручил награды заслуженной спортсменке страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Десятого марта 2021 года при участии президента Туркменистана, президента Национального олимпийского комитета Гурбангулы Бердымухамедова в Спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка состоялась церемония вручения государственных наград заслуженным спортсменам страны.

На мероприятии приняли участие члены правительства Туркменистана, а также тренеры и ведущие спортсмены страны.

В ходе церемонии президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с торжественной речью.

Затем президент страны вручил золотые медали Юлдуз Джумабаевой, которая стала победителем чемпионата мира по тяжелой атлетике, прошедшего в ноябре 2018 года в Ашхабаде.

После этого, по видеосвязи выступили в.р.и.о. президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) доктор Майкл Ирани и Генеральный секретарь Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), Вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуд.

Высокопоставленные представители IWF отметили, что награждение заслуженной спортсменки Юлдуз Джумабаевой в столице свидетельствует о том, что в стране возрождаются традиционные виды спорта, которые обеспечивают туркменскому спорту достойное место в мире. Это является признанием самоотверженной работы туркменских спортсменов, добившихся значительных спортивных достижений.

Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте обновила протоколы чемпионата мира 2018 года, тем самым признав Юлдуз Джумабаеву победителем данного турнира в весовой категории до 45 кг.

По итогам пересмотра результатов туркменская спортсменка, которая обновила мировые рекорды среди юниоров по итогам двоеборья (179 кг), награждена золотой медалью в дисциплине «толчок» (104 кг) и серебряной – в дисциплине «рывок» (75 кг).

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)