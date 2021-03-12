При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования 30-летия Независимости Туркменистана и объявления в Туркменистане 2021 года «Международным годом мира и доверия», а также в целях укрепления и расширения культурно-гуманитарных связей между братскими Туркменистаном и Азербайджанской Республикой при организационной поддержке посольства Туркменистана в Баку 12 марта 2021 года в онлайн-формате состоялся совместный праздничный концерт с участием преподавателей и студентов Туркменской национальной консерватории имени М.Кулиевой и Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли.

На праздничном концерте были исполнены туркменские и азербайджанские народные мелодии, а также произведения мировой классической музыки.

Приглашённые в качестве зрителей дипломаты, видные представители творческой и научной интеллигенции, представители СМИ, а также любители музыки получили возможность насладиться прозвучавшими на концерте великолепными музыкальными произведениями.