Участниками пресс-конференции в Туркменистане особо отмечена своевременность проведения Года мира и доверия

БАКУ /Trend/ -На сегодняшнем пресс-конференции «Значимость мира и доверия в современном мире», состоявшегося в МИД Туркменистана при участии руководителей авторитетных местных и иностранных телерадиовещательных организаций особо отмечена своевременность инициативы Туркменистана, а также резолюции Генеральной Ассамблеей ООН о провозглашении 2021 года – Международным годом мира и доверия, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Так, в ходе своего выступления В.Кaзaрезов, Заместитель Председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» констатировал, что международные инициативы и начинания Туркменистана всецело нацелены на продвижение глобального мира и взаимопонимания.

Выступая на пресс-конференции программный Директор Турецкой телерадиовещательной корпорации «TRT World» Б.Байрактар подчеркнул, что страна за годы своей независимости добилась огромных достижений во всех сферах национальной экономики, что подтверждается развитием инфраструктуры и промышленности высокими темпами.

А.Николов, Генеральный директор Российской международной сети информационных телеканалов «Russia Today» особо отметил, что международные инициативы нейтрального Туркменистана будучи нацеленным на мирное и доверительное сосуществование стран и народов мира, созвучны с Целями Глобальной повестки.

В своем видеообращении Джавад Моттаги, Генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) подчеркнул особую значимость миролюбия и бесконфликтных межгосударственных и межличностных контактов в международных отношениях.

Заместитель директора Дирекции международных отношений Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» А.Перевощиков констатировал, что Туркменистан будучи нейтральным государством неизменно выступает за укрепление мира и безопасности в региональном и мировом масштабах, тем самым на деле доказывает эффективность института постоянного нейтралитета.

В рамках своего выступления Шаши Шекхар Вемпати, главный исполнительный директор Индийской вещательной компании «Prasar Bharati» подчеркнул, что сегодня понятия мир и доверие важны как никогда раньше. В данном аспекте работа СМИ играет здесь важную роль. Путем тесного сотрудничества мы может доносить объективную информацию до зрителя и тем самым способствовать укреплению дружественного диалога между странами и народами.

В ходе выступления заместителя председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Н.Хикматуллаева было отмечено, что данное мероприятие еще раз подтверждает стремления Туркменистана дальнейшему укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе. В данном контексте СМИ играет важную роль в укреплении доверия среди общества, являющегося движущей силой развития.

Кроме того, в выступлениях Директора Грузинского телеканала «ТВ-24» Б.Начкебия, директора программ международного радио «Aztv» Ф.Искендерова и представителей Государственного информационного агентства Азербайджана «АЗЕРТАДЖ» С.Ибрагимова, информационного агентства Армении «АРМЕНПРЕСС» А.Джанполадяня подчеркнута значимость и своевременность провозглашения Лигой Наций Международного года мира и доверия. Выражена особая насущность укрепления доверия и взаимопонимания в международных отношениях для полноценной реализации Целей устойчивого развития и обеспечения мирного сосуществования государств и народов мира.

Председатель Государственного информационного агентства Туркменистана М.Газакбаев, заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, А.Какаев и главный редактор газеты «Туркмен дуньяси» Б.Мурадов также особо подчеркнули значимость провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 2021 года – Международным годом мира и доверия. Инициативы руководства страны нацелены на обеспечение мира, взаимопонимания и солидарности, также сохранению единства и гармонии во всем мире.

Как известно, за годы Независимости внутренняя и внешняя политика Туркменистана развивается в соответствии с принципами нейтралитета, нацеленного на упрочение и развитие уз дружбы и мира между странами и народами.