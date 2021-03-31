С участием Туркменистана состоялось очередное заседание высокого уровня TIFA

БАКУ /Trend/ - 30 марта 2021 года в онлайн-формате состоялось очередное заседание высокого уровня Совета рамочного соглашения по торговле и инвестициям между правительствами США и стран Центральной Азии (TIFA).

В заседании приняли участие туркменская делегация во главе с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, а также делегации США, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Также в заседании в качестве наблюдателей приняли участие представители Исламской Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан.

В ходе заседания были обсуждены вопросы улучшения инвестиционного климата, упрощения торговли между странами, урегулирования таможенных процедур, соблюдения прав интеллектуальной собственности, внедрения международных товарных стандартов, развития электронной торговли.

По итогам заседания было принято Совместное Заявление и предложено провести следующее заседание TIFA в одном из городов стран Центральной Азии.