Туркменистан развивает свой потенциал для борьбы со вспышками инфекционных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Туркменистан добился значительного прогресса в выполнении Плана реагирования на острые инфекционные заболевания, сообщили Trend во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, был достигнут прогресс в создании и развитии потенциала страны по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, а также дальнейшему укреплению ее систем здравоохранения.

«В соответствии с Планом реагирования и при поддержке партнеров, таких как ВОЗ, Туркменистан вложил значительные средства в стандартизацию оперативных процедур профилактики инфекций и борьбы с ними, укрепление лабораторного потенциала и обеспечение медикаментов и оборудования – все это является критическими областями для обеспечения готовности к коронавирусу COVID-19», – добавили в ВОЗ.

В организации отметили, что хотя Туркменистан до сих пор не сообщил о каких-либо подтвержденных случаях заболевания COVID-19, страна активизировала меры по предотвращению передачи респираторных инфекций внутри общин, в том числе на массовых собраниях, рынках, в магазинах и в общественном транспорте.

«Туркменистан принял ряд мер по предотвращению и подготовке к любым случаям заболевания коронавирусом COVID-19, включая ограничение скопления людей на рынках, в магазинах и в общественном транспорте», – подчеркнули в ВОЗ.

Вышеупомянутый план социально-экономического реагирования был разработан с учетом решения проблем, с которыми столкнется Туркменистан после пандемии COVID-19, уточнили в организации.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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