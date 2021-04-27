Туркменистану переданы ПЦР-тесты на COVID-19 в рамках совместного проекта ВОЗ-ЕС
БАКУ /Trend/ - Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане передал около 10 тысяч лабораторных ПЦР-тестов вирусологической лаборатории Центра общественного здравоохранения и питания министерства здравоохранения и медицинской промышленности, сообщает Trend со ссылкой на представительство Европейского союза в Туркменистане.
Таким образом, передача состоялась в рамках совместного проекта ВОЗ-ЕС по реагированию на кризис COVID-19 для стран Центральной Азии.
Так, во время передачи посол ЕС в Туркменистане Диего Руис Алонсо заявил, что развитие сектора здравоохранения играет жизненно важную роль в развитии всей страны.
Отмечается, что "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис" - это региональный проект стоимостью три миллиона евро, который финансируется Европейским союзом и реализуется ВОЗ в 2020-2022 годах.
Отметим, что в Туркменистане на сегодняшний день нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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