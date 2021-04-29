Президент Узбекистана посетит Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Отмечается, что в ходе визита состоится встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Одной из тем повестки встречи будет обсуждение вопросов дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений и стратегического партнерства, расширение многопланового сотрудничества и регионального взаимодействия.

Напомним, что ранее в министерстве иностранных дел Узбекистана рассказали о деталях сотрудничества с Туркменистаном за прошедший год: «В ноябре прошлого года было проведено первое заседание новоучрежденного Делового совета «Узбекистан-Туркменистан». Кроме того, в июле 2020 года была создана межпарламентская группа дружбы Олий Мажлиса Республики Узбекистан по сотрудничеству с Меджлисом Туркменистана. Первое заседание межпарламентских групп состоялось 30 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи»

«В 2020 году между Узбекистаном и Туркменистаном велась активная работа по созданию региональной системы эффективных экономических и транспортных коридоров. Принимались действенные меры для беспрепятственного передвижения товаров и грузов, следовавших в/или транзитом через территории двух стран», – подчеркнули в министерстве.

Согласно сообщению, в целях сохранения темпов роста взаимного товарооборота и дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в 2020 году в формате видеоконференцсвязи был проведен ряд встреч и переговоров на различных уровнях.

Отмечается, что главы государств уделяют особое внимание важности взаимодействия на уровне правительств для обеспечения эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции и предупреждения ее негативного влияния на двусторонние связи.

«Несмотря на тяжелое испытание пандемией, в 2020 году удалось сохранить динамику узбекско-туркменского взаимодействия во всех сферах», – заключили в МИД Узбекистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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