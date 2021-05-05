Туркменистан принял участие во встрече ОБСЕ по кибербезопасности
БАКУ /Trend/ - Туркменистан принял участие в видеоконференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по кибербезопасности.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, видеоконференция состоялась 4-5 мая.
С туркменской стороны в видеоконференции приняли участие представители агентства Türkmenaragatnaşyk ("Туркменсвязь"), Института телекоммуникаций и информатики, ряда других соответствующих министерств и ведомств.
Туркменистан уделяет внимание налаживанию международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Так, в структуре агентства Türkmenaragatnaşyk была создана Служба кибербезопасности.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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