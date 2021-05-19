Туркменистан выиграл иск турецкой компании на $500 миллионов

Туркменистан 19 мая 2021 18:01 (UTC+04:00)
Туркменистан выиграл иск турецкой компании на $500 миллионов

БАКУ/Trend/ - Решением Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) Всемирного банка полностью отклонить иск турецкой строительной компании «Sehil» с компенсацией на сумму почти в 500 миллионов долларов США, Туркменистан выиграл в одном из крупнейших арбитражных разбирательств по инвестиционным соглашениям. Об этом сообщила юридическая фирма «Squire Patton Boggs», представлявшая интересы Туркменистана, в своем пресс-релизе в вторник, передает Trend со ссылкой на БИЗНЕС Туркменистан.

Дело «Мухаммет Чап и «Sehil» против Туркменистана» было зарегистрировано девять лет назад турецкой компанией и ее главным акционером в соответствии с двусторонним инвестиционным Соглашением между Турцией и Туркменистаном. Спор касался 32 строительных проектов в Туркменистане, включая заводы по очистке воды и сточных вод, металлургический завод, школы и правительственные здания.

Турецкая компания утверждала, что им препятствовали задержки со стороны их контрагентов по контракту и регулирующие процедуры, что они имели право на дополнительную компенсацию за работы, выходящие за рамки контрактов, и что они несправедливо подвергались штрафам за задержку и судебным постановлениям о расторжении контрактов. В свою очередь, Туркменистан утверждал, что увольнения и штрафы были оправданы из-за невыполнения компанией «Sehil» своих договорных обязательств, некачественных работ и незавершенного строительства.

Международный трибунал отклонил все иски против Туркменистана и постановил, что контрагенты «Sehil» по контракту действовали в законном порядке в рамках своих договорных прав и в коммерческом качестве, что суды, налоговые органы и прокуроры Туркменистана действовали в соответствии с законодательством и процедурами Туркменистана и не нарушали надлежащую правовую процедуру.

В апреле 2020 года МЦУИС также отклонил все иски, поданные турецкой компанией «Lotus Holding» против Туркменистана.

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