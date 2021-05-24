Назначен посол Туркменистана в Алжире

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Алжире назначен Ишангулы Аманлыев, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что Аманлыев также является чрезвычайным и полномочным послом страны в Турции.

Отметим, что ранее состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях межгосударственного партнерства Туркменистана и Алжира.

В числе ключевых сфер туркмено-алжирских отношений были определены торгово-экономический и топливно-энергетический секторы. Отдельной темой обсуждения стали вопросы установления контактов в области культуры.

Отмечалось, что большое значение приобретают вопросы, связанные с выработкой более эффективных моделей партнерства.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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