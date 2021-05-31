Нейтралитет Туркменистана сегодня стал фактором международной политики в долгосрочной повестке ООН - Бердымухамедов

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». В нем глава государства рассказал, в частности, о перспективах сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, о статусе нейтралитета страны и о борьбе с коронавирусом.

- Уважаемый господин президент, позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за согласие на это интервью. В этом году Туркменистан отмечает тридцатилетие своей независимости. Что, на ваш взгляд, означает понятие «независимость» для туркменского народа?

Гурбангулы Бердымухамедов: Позвольте приветствовать вас в гостеприимном Туркменистане. Говоря о значении независимости, я бы предложил рассматривать это в контексте исторического развития нашей страны, как минимум, за последнее столетие. Исходя из этого, я убежден, что обретение Туркменистаном своей независимости явилось логическим продолжением его древней истории, туркмены, по сути своей, это государствообразующий народ. Начиная с раннего средневековья и на протяжении нескольких столетий они принимали активное и непосредственное участие в создании и успешном развитии целого ряда государственных образований в Центральной и Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Об этом свидетельствуют многочисленные факты и документы.

Поэтому я глубоко убежден, что 1991 год можно считать знаменательной вехой, с которой началось возвращение туркменского народа на траекторию суверенного развития. Наш народ вновь обрел внутреннюю точку опоры, увидел смысл и историческую перспективу своего существования в условиях собственной государственности. Мы действительно почувствовали высокую ответственность за судьбу своего государства, за судьбу и перспективу следующих поколений. Это состояние, на мой взгляд, раскрыло самые лучшие черты многонационального народа Туркменистана: патриотизм, достоинство, трудолюбие, гуманизм, уважение к памяти предков, терпимость, готовность прийти на помощь. Все это помогло нам не только пройти без потрясений первый, самый главный период после обретения независимости, но и достаточно быстро перейти к устойчивому политическому, экономическому и социальному росту.

Являясь демократическим, правовым и светским государством, а именно так сказано в нашей Конституции, Туркменистан уделяет большое внимание развитию своей правовой системы, в частности, совершенствованию законодательных основ. Могу твердо и уверенно сказать, что мы выстроили понятную и эффективную структуру государственной власти, основные ветви которой: законодательная, исполнительная и судебная функционируют сбалансировано и взаимно дополняют друг друга.

За годы независимости были реализованы программы, нацеленные на модернизацию экономики, интеграцию Туркменистана в мировое экономическое пространство. Сегодня мы идем по пути создания в стране индустриального общества, основанного на новой промышленной инфраструктуре. Одновременно с этим развиваем и другие стратегически значимые направления национальной экономики. Такие как энергетика, транспорт, связь, агропромышленный комплекс, финансово-банковский сектор.

Отличительной чертой нашей модели развития стала сильная социальная политика государства. Более 70% средств госбюджета направляются на социальные нужды – на повышение уровня и качества жизни людей, масштабно строится новое жилье, возводятся школьные и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения. Всего в строительную область инвестировано свыше 38 миллиардов долларов США. Ежегодно на 10% повышается размер заработной платы, пенсий, пособий, стипендий.

Значительно реформирована стратегическая отрасль нашей экономики: топливно-энергетический комплекс. Построен новый газопровод из Туркменистана, в Китай, Иран, полным ходом идет сооружение газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Помимо энергосырья сегодня Туркменистан поставляет на международные рынки экологически чистый бензин и дизельное топливо, моторные масла, сжиженный газ и другие горюче-смазочные материалы, электроэнергию.

В стране создана мощная текстильная промышленность, продукция которой успешно конкурирует на мировых рынках. Достигнута продовольственная безопасность. Обеспечены условия для стремительного научно-технологического развития. С вывода в космическое пространство первого национального искусственного спутника Земли появились широкие возможности для налаживания системы телекоммуникационной связи в соответствии с мировыми стандартами. Идет активный процесс широкой цифровизации всех сфер деятельности.

По темпам роста ВВП Туркменистан прочно входит в число наиболее динамично развивающихся экономик мира. По оценкам Всемирного банка, Туркменистан находится в числе стран с уровнем дохода выше среднеразвитых стран мира. За годы независимости объем ВВП вырос 8,4 раза, а общий объем основных инвестиций в экономику страны составил около 209 млрд долларов США. Из них 66,6%, что составляет около 140 млрд долларов США, направлено на производственную сферу. За годы независимости построен и введен в эксплуатацию 2891 крупный объект социального и производственного назначения. В настоящее время без учета топливно-энергетического комплекса доля негосударственного сектора в ВВП страны достигла 70%. Несмотря на сложившуюся в мире негативную обстановку, по итогам 2020 года мы обеспечили рост ВВП на уровне 5,9%.

Среди государственных приоритетов должное место занимает экология и защита окружающей среды, развитие зеленой экономики. В стране активно внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и уменьшения землепользования для снижения климатических воздействий, высаживаются миллионы саженцев деревьев. Всего за последние 20 лет в стране их высажено более 90 миллионов. В нынешнем году в стране будет высажено еще 300 миллионов саженцев. Осуществляется крупномасштабный проект по строительству в самом сердце пустыни Каракумы уникального озера Алтын Асыр для сбора коллекторно-дренажных вод с орошаемых земель всех велаятов страны. Особое внимание уделяется обеспечению населения чистой питьевой водой.

В 2017 году в Ашхабаде прошли Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Это событие золотыми буквами вписало новую яркую страницу в летопись туркменского спорта. Полностью модернизирована национальная система здравоохранения, включающая в себя сегодня разветвленную сеть современных клиник, центров охраны матери и ребенка, диагностики, неотложной медицинской помощи и других медицинских учреждений, оснащенных самой передовой медицинской техникой. Мы добились повсеместного йодирования соли, обогащения муки железом, высокого уровня иммунизации населения. В стране покончено с такими заболеваниями, как дракункулез, полиомиелит, краснуха, корь, малярия. Эти достижения признаны на уровне ООН. Нашей стране неоднократно присуждались соответствующие международные награды и сертификаты.

Об устойчивости и эффективности национального здравоохранения говорит и тот факт, что мы сумели быстро наладить эффективную работу медицинских учреждений в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Готовыми оказались и все другие системы государственной защиты населения от опасных инфекционных заболеваний. Среди наши безусловных достижений я бы также выделил сферу науки и образования, которая сегодня переживает настоящий подъем.

Очевидно также, что в условиях независимости стало возможно активное духовное возрождение народа, его исторического самосознания, расцвет многонациональной культуры Туркменистана. Осуществляется эффективно сотрудничество Туркменистана с ЮНЕСКО, Древний Мерв, Кенеургенч и Парфянские крепости включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которые имеют общемировую и культурно-историческую значимость и ценность.

Сегодня все жители нашей страны, независимо от этнического происхождения, ощущают себя неотъемлемой частью своей общей родины. Мы по праву гордимся единством народа Туркменистана, миром и согласием в обществе. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее, поэтапно проводить демократические преобразования, совершенствовать государственную и общественную жизнь, успешно развивать внешние связи.

При этом хотел бы подчеркнуть один, на мой взгляд, очень важный момент. Туркменское государство – не застывшая конструкция, это живой творческий процесс, который идет в русле современных тенденций в мирового развития и объективных запросов общества. Совсем недавно, 28 марта этого года, в Туркменистане состоялись первые выборы членов Халк маслахаты верхней палаты туркменского парламента, а уже 14 апреля прошли первые совместные заседания двух палат Мелли Генгеша Национального собрания Туркменистана, состоящего теперь из Халк маслахаты и меджлиса. Переход на двухпалатную структуру законодательного органа – это важнейшее этапное событие современной истории Туркменистана. Оно показало твердую приверженность нашей страны следовать базовым критериям мировой и национальной демократической практики, общепризнанным принципам и нормам международного права.

Я привел, наверное, лишь некоторые факты, свидетельствующие о тех масштабных преобразованиях, которые произошли в Туркменистане в период независимости. В целом же, давая оценку пройденному пути, можно обоснованно утверждать, что эти годы стали для Туркменистана временем созидания, раскрытия огромного потенциала нашего народа, создания прочного материального и духовного фундамента для последующего комплексного развития страны.

Хочу также добавить, что в нынешнем году празднования 30-летия независимости Туркменистана, наша родная страна станет местом проведения таких важных международных мероприятий с участием глав иностранных государств, как шестой

Саммит глав прикаспийских государств, 15 саммит Организации экономического сотрудничества, а также множество различных праздничных мероприятий с участием высоких иностранных гостей.

Здесь не могу не сказать еще об одном событии, которое мы отмечаем в эти дни – это 140-летие со дня рождения Ашхабада. Мы гордимся своей столицей. За короткий срок она изменилась до неузнаваемости. Сегодня Ашхабад – один из самых современных, динамично строящихся городов Азии. Он по праву является ярким символом уверенной поступи нашего государства по пути стремительного социально-экономического развития, инновационного роста, внедрения передового мирового опыта во все сферы жизнедеятельности. Город растет, хорошеет на глазах, становится комфортным местом для работы и отдыха.

Безусловным приоритетом развития столицы является ее обеспечение социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, медицинскими центрами, спортивными сооружениями. Также важнейшее знамение мы придаем экологии города, сохранению окружающей среды, расширению парковых зон, скверов.

Концепция развития города предусматривает и бережное отношение к его исторической части, проведению масштабных реставрационных работ и сохранению уникального ашхабадского колорита. Буквально на днях состоялась церемония закладки новой части нашей столицы, которую мы называем Смарт-сити. Исходя из этого, народ Туркменистана достойно отметит 30-летие своей независимости.

- Туркменистан – ассоциированный член Содружества Независимых Государств. Ваша страна участвует активно и созидательно в деятельности СНГ. Как Вы видите перспективы сотрудничества Туркменистана в рамках Содружества? Как это сотрудничество в год 30-летия Содружества может развиваться более продуктивно?

Гурбангулы Бердымухамедов: Сегодня Туркменистан поддерживает межгосударственные отношения на принципах равноправия, взяв на себя при этом, как нейтральная сторона, обязательства по невмешательству во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности, неучастию в многосторонних военно-политических договорах и союзах. Исходя из этих базовых принципов, Туркменистан принимает участие в СНГ в качестве ассоциированного члена, строит свои отношения со странами СНГ на основе глубоких исторических связей, взаимовыгодного партнерства, схожести подходов к целому ряду вопросов международной политики и поддерживает активное сотрудничество в духе искренней дружбы и доверия.

Мы высоко ценим тот факт, что фундаментальные принципы Содружества остаются неизменными. Это добровольность, уважительность, равноправие. Вместе с тем, полагаю, что меняющиеся мировые реалии требуют от СНГ своевременного и адекватного ответа, выстраивания новых координат взаимодействия. Прежде всего, это относится к экономической сфере. Убежден, что именно экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество должно стать локомотивом эффективности и успешности СНГ, обеспечить нашим странам возможность полностью раскрыть свой потенциал, полноценно интегрироваться в мирохозяйственной связи.

В этой связи в период своего председательства в СНГ в 2019 году Туркменистан выступил с рядом конкретных инициатив. В частности, мы предложили разработать декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, которая была принята на заседании Совета глав государств в Ашхабаде в октябре 2019 года. Принципы этого документа легли в основу стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Считаем, что решающим фактором успешного экономического сотрудничества является деятельное участие стран Содружества в создании устойчивой системы экономической взаимосвязанности государств СНГ и сопредельных с ними регионов мира. По большому счету, речь идет о создании новых экономических коридоров, включающих в себя энергетическую инфраструктуру, индустриальные зоны, транспортно-транзитные маршруты, соединяющие наши страны по линиям север-юг и восток-запад.

Расцениваем в высшей степени востребованным и перспективным расширение сотрудничества СНГ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Видимые хорошие перспективы взаимодействия стран СНГ в контексте международной повестки. Это такие актуальные задачи, как обеспечение глобальной и региональной безопасности, борьба с международным терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, включая киберпреступность и достижения целей устойчивого развития.

Культурно-гуманитарная сфера остается прочным и надежным соединяющим звеном для государств и народов СНГ. С удовлетворением отмечаем, что в этом направлении много сделано и делается. Сотрудничество развивается последовательно, охватывает новые области и самое главное, что оно пользуется полной поддержкой стороны народов наших стран.

Разумеется, в создавшихся условиях одним из приоритетов СНГ является и противодействие коронавирусной пандемии. Считаем, что странам Содружества необходимо наладить более эффективные механизмы взаимодействия по линии научной дипломатии, медицинских сообществ для выработки общих подходов и методик. Важным здесь является системное сотрудничество СНГ со Всемирной организацией здравоохранения.

Как видите, Туркменистан проявляет себя достаточно активно и созидательно в различных аспектах деятельности СНГ. Также полагаю, важно отметить следующее: да, СНГ – это, прежде всего, межгосударственное объединение, но я также убежден, что развитие двусторонних связей между участниками Содружества только обогащает многостороннее взаимодействие и придает ему дополнительную конкретику и динамику.

В этом контексте, конечно, я хотел бы отметить наши отношения с Российской Федерацией, которые развиваются на принципах стратегического партнерства, подлинного добрососедства, взаимного уважения. Органичной составной частью туркмено-российского многопланового взаимодействия являются налаженные связи нашей страны с рядом крупных регионов России. Здесь особо могу выделить сотрудничество с республикой Татарстан. Недавно в Туркменистане с визитом находился глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Мы провели очень полезные, насыщенные переговоры, обсудили долгосрочные планы партнерского взаимодействия в торгово-экономической области. В частности, в промышленности, машиностроении, авиастроении, в транспортно-логистической сфере, энергетическом комплексе и по ряду других направлений. Достигнута договоренность о дальнейшем развитии культурного, гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. Все это идет в актив наших межгосударственных отношений с Россией. Повторю: конечно, предает в целом позитивные импульсы взаимодействию в рамках СНГ.

- Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот год Международным годом мира и доверия. Это была ваша личная инициатива. С ней вы выступили на Генассамблее ООН, и она была поддержана единогласно. Что побудило вас как политика выступить с таким предложением? Что вы вкладываете в понятие «год мира и доверия»?

Гурбангулы Бердымухамедов: Инициатива провозглашения 2021 года Международным годом мира и доверия стала следствием объективного, честного анализа международной обстановки. Нужно признать, что международные отношения сегодня находятся в непростом состоянии. Это, на наш взгляд, во многом обусловлено утратой доверия государств к друг другу, снижением качества общения и культуры межгосударственного диалога. Как политика и руководителя государства меня беспокоит, что такая ситуация не только препятствует конструктивным взаимоотношениям между отдельными странами, но и серьезно затрудняет решение универсальных задач, за которые мы все несем ответственность: сохранение стратегического баланса и стабильности, борьба с такими общемировыми вызовами, как международный терроризм, глобальное потепление, решение проблем беженцев, обеспечение продовольственной безопасности и целый ряд других.

Посмотрите на ситуацию с пандемией коронавируса. Ведь, помимо всего прочего, она выявила системный сбой в международных отношениях. В первую очередь это недостаточный уровень доверия, политической воли и готовности к объединению в усилии борьбы с этой угрозой. В таких условиях мы посчитали, что мировое сообщество, прежде всего в лице ООН, должно взять на себя лидирующую роль по оздоровлению международной обстановки, используя имеющиеся политико-дипломатические рычаги и форматы. Один из них – провозглашение Международного года мира и доверия. Выходя с этой инициативой, Туркменистан особо подчеркнул, что вкладывает в нее конкретный смысл. Мы видим Год мира и доверия как череду представительных международных событий, в ходе которых будут приниматься практические решения и вырабатываться конкретные пути и способы оздоровления международной ситуации: восстановление и укрепление роли международного права.

Одним из главных событий в этом ряду является проведение в Ашхабаде Международной конференции высокого уровня. Мы надеемся, что наши партнеры в ООН в практическом плане окажут содействие и поддержку этой инициативы, запланированным мероприятием, и вместе мы сможем добиться позитивных результатов.

– Уже 25 лет ваша страна обладает . Это позволяет Туркменистану проводить самостоятельную предсказуемую и, я бы сказал, самобытную внешнеполитическую линию. Как вы оцениваете фактор туркменского нейтралитета и его влияние на ход и направленность процессов, проходящих в Центральной Азии и соседних регионах?

Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменский нейтралитет, безусловно, играет важнейшую стабилизирующую роль в регионе. Это мнение разделяет и Организация Объединенных Наций и страны-члены ООН. На мой взгляд, одним из реальных подтверждений этой оценки со стороны международного сообщества явилось открытие в 2007 году Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Данный шаг стал знаком доверия Туркменистану, свидетельством признания его конструктивной роли поддержания, упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии. Одновременно это и явилось подтверждением потенциала превентивной дипломатии как инструмента предупреждения конфликтов, их перевода в мирное политико-дипломатическое русло. Здесь нейтралитет Туркменистана является естественным, объективным фактором позитивного фона региональных процессов, можно сказать союзником ООН и всех здоровых сил в достижении прочного мира и стабильности в этой части земного шара, выполняя цели развития.

Поэтому вполне, наверное, понятно и логично, что ООН оказывает неизменную и регулярную поддержку инициативам Туркменистана, направленную на использование миротворческого потенциала нейтралитета. Важным показателем стал факт создания в рамках ООН по предложению Туркменистана группы друзей, к нейтралитету которой присоединились уже более 20 государств мира.

Следует также отметить и появление несколько лет назад в мировом политическом календаре по инициативе нашей страны новой даты – Международного дня нейтралитета, отмечаемого ежегодно 12 декабря.

Приведенные примеры говорят о том, что нейтралитет Туркменистана сегодня стал фактором не только региональной, но и международной политики в долгосрочной повестке ООН по сохранению и укреплению мира, стабильности и безопасности.

Важным аспектом позитивного влияния нейтралитета Туркменистана является экономическая составляющая. То есть мы никогда не политизируем международные связи в этой сфере. Для нас главный критерий – это экономическая и коммерческая обоснованность, взаимная выгода, равноправие и учет интересов всех участников. Эти принципы позволяют нам инициировать и реализовывать в регионе и за его пределами значимые международные проекты в энергетике, транспорте, в области связи и коммуникаций. Объективно они служат и стабилизации обстановки, большему взаимопониманию, доверию, предсказуемости между государствами-участниками. Нейтралитет, таким образом, выступает действенным рычагом экономического сближения, налаживания системных, долгосрочных, торговых, инвестиционных, производственных связей. Как следствие это ведет к снижению именно конфликтного потенциала.

В прошлом году Туркменистан вместе с мировым сообществом отметил 25-ю годовщину своего нейтралитета. В посвященной этому юбилею международной конференции в режиме онлайн приняли участие руководители крупнейших международных организаций, главы государств и правительств, крупные политики, дипломаты, общественные деятели, ученые. В своих выступлениях они дали высокую оценку нейтральной политике Туркменистана и заявили о ее поддержке и значимости для всего мира. Это дает нам вдохновляющий импульс и далее твердо и ответственно проводить избранный внешнеполитический курс в интересах туркменского народа, в целях поддержания и укрепления мира, добрососедства, сотрудничества и развития.

Пользуясь случаем, благодарю и вас за полное освещение данной конференции Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир».

– Продолжим о глобальных угрозах. Уже второй год, как все человечество столкнулось с новой глобальной угрозой, о которой вы говорили. Это эпидемия COVID-19. Как вам, уважаемый господин президент, удалось уберечь свой народ, народ Туркменистана от этой беды? Ведь до сих пор на территории вашей страны не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Хотелось бы спросить, какие меры предпринимаются вами для предотвращения распространения этой инфекции? Как ваша страна борется с последствиями глобального экономического кризиса, вызванного пандемией?

Гурбангулы Бердымухамедов: С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера. Для руководства всей этой работой и была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В ее состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти. В качестве механизма межведомственной координации был создан оперативный штаб с привлечением к его работе представителей государственных структур, отвечающих за системы здравоохранения, транспорта, торговли, финансов, а также правоохранительных органов. Хотел бы особо подчеркнуть, что указанные координационные структуры в соответствии с законодательством наделены соответствующими полномочиями. Все их действия осуществляются на основе протоколов и планов, принимаемых на заседаниях правительственной комиссии.

В числе первых мер, принятых нами с момента возникновения COVID-19, мы ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Одновременно были введены объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение Туркменистана и с зарубежными странами. В отношении всех лиц, прибывающих в Туркменистан из-за границы, соответствующими подразделениями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности проводятся тестирования и карантинно-режимные мероприятия.

Особое место в деятельности органов здравоохранения мы отвели профилактическим мероприятиям. Во всех учреждения, на предприятиях в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях было обеспечено температурный контроль граждан и введены строгие правила личной гигиены. Кроме того, на регулярной основе проводятся работы и по дезинфекции торговых центров, рынков, учебных заведений, общественного транспорта. Мы также приняли меры по усилению системы фито-санитарного контроля и ветеринарного надзора, позволяющие обеспечить нам надлежащий уровень безопасности от заноса на территорию различных заболеваний посредством перемещения растений и животных, а также продуктов растительного и животного происхождения.

На всех контрольно-пропускных пунктах через государственную границу работают бригады специалистов Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и других соответствующих государственных органов.

Понимая всю серьезность ситуации, вызванной пандемией коронавируса, Туркменистан вместе с тем в полной мере осознает необходимость обеспечения в этих условиях устойчивости и стабильности торговых и экономических отношений между государствами, жизнеспособности транспортного сообщения. В тесном взаимодействии с нашими партнерами, прежде всего, с государствами-соседями Туркменистан работает над тем, чтобы эти связи не были нарушены и сохранялись надежные схемы взаимных поставок и транзитных перевозок на евразийском континенте.

Благодаря скоординированным шагам Туркменистана и соседних с ним государств сегодня обеспечен нормальный режим функционирования транспортных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг. На всех погранично пропускных пунктах возведены дезинфекционные и дезинфекционно-фумигационные сооружения, соответствующие мировым стандартам. Аналогичные терминалы создаются по согласованию сторон и на территории сопредельных стран.

Важнейшим элементом в борьбе с коронавирусом служит просветительная работа. Ее главной целью является обеспечение ясного понимания населением опасности нового инфекционного заболевания. Необходимо отметить, что в настоящее время в нашей стране в обязательном порядке проводится вакцинация населения от 14-ти инфекций. Наряду с этим применяются результаты многолетних исследований туркменских ученых в области профилактики опасных инфекционных заболеваний. Созданы передовые методики их лечения. Используются традиционные народные средства – лечебные травы, растения, что во многом способствует усилению защитных функций организма человека от опасных заболеваний.

Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», которые с успехом сегодня повсеместно применяются для нужд людей, входящих в группу риска.

Работа по предотвращению инфекционных заболеваний продолжается. Осуществляется строительство новых карантинных центров, перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, схожими при острых инфекциях. Приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование. Одновременно с этим в нашей стане сегодня проводится и всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей. Благодаря такой проведенной и проводимой работе пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни.

- Уважаемый господин президент, Туркменистан активно сотрудничает с телерадиокомпанией «Мир». Я бы хотел особо поблагодарить вас за такое тесное и партнерское взаимодействие. Что бы вы хотели пожелать зрителям, радиослушателям телерадиокомпании «Мир»?

Гурбангулы Бердымухамедов: Для ваших зрителей, а у вас их десятки миллионов во многих странах, в том числе и за пределами СНГ, у меня пожелания традиционные – мира, благополучия, здоровья им и их близким, уверенности в завтрашнем дне, пусть он приносит больше хороших и позитивных новостей.

- Уважаемый господин президент, позвольте поблагодарить вас за это интервью!

Гурбангулы Бердымухамедов: Я благодарю за интервью и за вашу работу.