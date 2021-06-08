В Туркменистане вступил в силу закон о государственно-частном партнерстве

Новый закон Туркменистана, регулирующий государственно-частное партнерство вступил в силу в понедельник с его публикацией в официальных СМИ Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Закон «О государственно-частном партнёрстве» определяет правовую основу государственно-частного партнёрства, способы его осуществления и регулирует отношения, возникающие в процессе подготовки и реализации проекта государственно-частного партнёрства.

Государственно-частное партнёрство – юридически оформленное на определённый срок взаимовыгодное сотрудничество государственного и частного партнёров, основанное на объединении их ресурсов для подготовки и реализации проекта государственно-частного партнёрства.

Государственный партнёр – Туркменистан, от имени которого выступают органы исполнительной власти, а также иные органы (организации), уполномоченные на то Кабинетом Министров Туркменистана.

Частный партнёр – юридическое лицо, иностранная организация, физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, заключившие соглашение о государственно-частном партнёрстве.

Утверждение концепции проекта государственно-частного партнёрства общей стоимостью в пределах установленной пороговой суммы при согласовании с уполномоченным органом осуществляется государственным партнёром самостоятельно. Если общая стоимость превышает установленную пороговую сумму, то оно осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана.

Государственный партнёр заключает соглашение о государственно-частном партнёрстве с частным партнёром, определяемым по результатам тендера или прямых переговоров.

При участии в тендере для заявления заинтересованности в реализации проекта государственно-частного партнёрства претендент должен соответствовать следующим критериям:

обладать правоспособностью;

иметь финансовые и (или) материальные, технические и (или) квалифицированные трудовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по соглашению о государственно-частном партнёрстве;

не иметь оснований, наличие которых могло бы привести к конфликту интересов.

Срок действия соглашения о государственно-частном партнёрстве не может быть менее трёх лет и не должен превышать сорока пяти лет. Стороны соглашения о государственно-частном партнёрстве могут договориться о продлении или сокращении срока.

В рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве частным партнёрам могут предоставляться следующие виды финансовой поддержки:

субсидии, в том числе направляемые на обеспечение гарантированного минимального дохода частного партнёра от реализации проекта государственно-частного партнёрства;

вложения в виде активов и имущества, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнёрства;

средства Государственного бюджета Туркменистана, направляемые на оплату потребления или использования определённого количества или части товаров (работ, услуг), произведённых либо поставленных в процессе реализации проекта государственно-частного партнёрства;

предоставление средств Государственного бюджета Туркменистана в виде бюджетных ссуд, займов, грантов, кредитов;

государственные гарантии Туркменистана;

налоговые и другие льготы;

другие виды финансирования, гарантии и (или) компенсации.

Действие данного Закона не распространяется на отношения, регулируемые Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», нефтяные работы, осуществляемые в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», и специализированную деятельность, связанную с обеспечением правопорядка, обороноспособности и безопасности государства.