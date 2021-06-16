Туркменистан участвовал а совещании формата ЦА+Япония

16 июня 2021 года в формате видеоконференции прошло 14-ое совещание старших должностных лиц в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония». Туркменистан на данном мероприятии представил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Открыл совещание заместитель генерального директора Бюро по европейским делам МИД Японии, заместитель помощника министра Шуичи Токуда. Он отметил значимость сотрудничества между странами данного формата, охватывающего широкий спектр взаимодействия, включая безопасность, устойчивое развитие, продвижения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарных контактов.

В ходе совещания состоялся обзор результатов совместной деятельности с момента последнего совещания министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония». Рассмотрены ключевые векторы новой концепции Диалога, а также проекты программы и повестки дня предстоящего восьмого СМИД Диалога «ЦА + Япония». Участники заседания поделились своим видением касательно развития сотрудничества в рамках Диалога.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев подтвердил заинтересованность туркменской стороны в развитии партнёрства в рамках Диалога. Он проанализировал совместную деятельность и рассказал о перспективных направлениях сотрудничества.

В этом контексте отмечена приверженность Туркменистана расширению партнёрства по линии здравоохранения, укреплению взаимодействия по восстановлению экономик и борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии. Замминистра иностранных дел Туркменистана напомнил о ранее заявленных инициативах туркменской стороны, которые отражены в повестке дня следующего СМИД Диалога «ЦА + Япония».

В частности, отмечено, что Туркменистан выступает за расширение партнерства государств ЦА и Японии в области безопасности, высоких технологий и цифровизации, экономического взаимодействия, торговли, инвестиций, связи и др. Что касается безопасности, то отмечено, что Туркменистан, поддерживая принцип её неделимости, уверен в важности сопряжения совместных усилий для противостояния современным угрозам и вызовам.

Туркменская сторона поддерживает разработку совместных проектов в области возобновляемых источников энергии, декарбонизация экономики, производства высококачественной экологически чистой продукции. В этом контексте отмечена необходимость изучения вопросов инвестиций и финансирования. Отмечено, что Туркменистан и Япония успешно сотрудничают в области создания современных высокотехнологичных производств с учетом экологической составляющей.

На совещании были также затронуты вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества между странами Диалога. Туркменской стороной предложено рассмотреть возможности организации совместных мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений стран Центральной Азии с Японией в следующем году.

Эти и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, будут рассмотрены на предстоящем совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония».