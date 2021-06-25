«Махтумкули Фраги - поэт человеческой души»

БАКУ /Trend/ - В эпоху могущества и счастья под руководством уважаемого Президента Туркменистана проводится масштабная работа по развитию нашего национального наследия и культуры, широкой популяризации туркменской литературы во всем мире. Об этом наглядно свидетельствует Неделя культуры, проводимая в нашей стране 22-27 июня в год, который проходит под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия», и посвященная 30-летней годовщине Независимости страны. В рамках Недели культуры также запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню поэзии Махтумкули Фраги.

Неделя культуры в Лебапском велаяте приурочена ко Дню работников культуры, искусства и поэзии Махтумкули Фраги. Наш народ гордится тем, что этот двойной праздник занял свое достойное место в рамках Недели культуры, что говорит о проведении акции на высоком организационном уровне. Накануне праздника, 27 июня, в парке «Едиген» в Туркменабаде планируется возложение цветов к памятнику Махтумкули Фраги. Церемония, которая пройдет в здании Türkmeniň ak öýi в рамках Недели культуры, состоится в тот же день и будет включать праздничный концерт деятелей культуры и искусства. Это свидетельствует о том, что ежегодное празднование Дня поэзии туркменского классика Махтумкули Фраги стало доброй традицией.

В результате дальновидной политики уважаемого Президента Туркменистана туркменская литература сегодня приобретает мировую популярность. В частности, в своих выступлениях Лидер нации подчеркивает, что нашей главной целью является изучение произведений туркменских поэтов-классиков, широкая популяризация их творчества во всем мире и передача ценного наследия подрастающему поколению. Наш Лидер нации часто обращается к философской мысли поэта, приводит примеры из творчества Махтумкули Фраги, подавая пример для нашего народа в этом отношении. Это является полным подтверждением того, что мечты о едином, сильном и процветающем государстве выдающегося представителя мировой литературы Махтумкули Фраги нашли свое воплощение в эпоху могущества и счастья.

Махтумкули – высший пример для подражания для современных поэтов. По мнению экспертов, Махтумкули узнаваем как «поэт человеческой души» и «поэт вне одного человеческого воплощения, вне одной жизни, вне одной эпохи». Человек, читающий Махтумкули, ощущает обширное влияние его стихов на красноречие и повышение качества ораторской речи. Обращаясь к творчеству поэта в юном возрасте, читатель поймет, что жизненные перипетии связаны с такими чувствами и понятиями, как любовь, ненависть, брак, отвага и трусость. В среднем возрасте Махтумкули преподаст важные уроки ему о таких понятиях, как плохое и хорошее, добросовестность и нечестность, красота и грубость, мудрость и безрассудство. Если читать Махтумкули, когда ты счастлив, стихотворение удвоит твою радость, когда – грустно – утешит, вселит в душу спокойствие, когда ты пребываешь в гневе. Так, можно сделать вывод о мастерском изложении в стихотворной форме философских взглядов поэта.

Такие качества Махтумкули, как патриотизм, честность и любовь к изящному искусству, являются образцовыми для многих поколений. Ни с чем не сравнимы та любовь и теплота, которую он испытывал к родному народу. Но именно беззаветная любовь к Родине и своему народу, глубокие размышления, связанные с его судьбой, вывели Махтумкули за национальные рамки, превратив его в поэта всего человечества.

Сегодня творчество Фраги доставляет духовное наслаждение не только туркменскому народу, но и другим народам мира. По достоинству и высоко оценила наследие Махтумкули международная общественность, считая его неотъемлемой частью мировой культуры. Творчество великого поэта-гуманиста Махтумкули Фраги, оказавшее значительное воздействие на развитие не только литературы, но и духовной жизни народов Востока, переведено и переводится на языки многих народов мира и является достоянием мировой культуры. Творчество Махтумкули Фраги исследуют ученые всего мира, в том числе и Азербайджана. С уважением и любовью относятся к творчеству и великой личности Махтумкули в Азербайджане. Азербайджанские ученые-тюркологи и литературоведы проводят большую работу в углублении научных исследований литературного наследия Махтумкули Фраги и предоставления возможности азербайджанцам, а также международной научно-литературной общественности приобщиться к поэтическому и философскому миру великого туркменского классика.

Великий туркменский поэт Махтумкули Фраги известен во всем мире, став ярким представителем мировой литературы. В новую историческую эпоху – эпоху могущества и счастья Туркменского государства – под руководством уважаемого Президента все больше возрастает авторитет Махтумкули, востребованность его дальновидных мыслей и философских взглядов, уделяется пристальное внимание широкой популяризации творческого наследия поэта.

Первый секретарь (Консул) Посольства Туркменистана

в Азербайджанской Республике

О.Джуманазаров