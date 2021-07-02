Будут рассмотрены инвестиционные возможности итальянских компаний в Туркменистане

На 7 июля текущего года запланирована страновая презентация «Инвестиции и бизнес-возможности сотрудничества с Туркменистаном для итальянских компаний». Об этом сообщили на сайте Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, онлайн-встреча организуется Посольством Туркменистана в Италии и Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности (Confindustria) при поддержке Министерства иностранных дел Италии в сотрудничестве с итальянским экспортно-кредитным агентством «Servizi Assicurativi del Commercio Estero» (SACE).

Как отмечают организаторы, торговля Туркменистана с Италией постоянно растет в последнее время, и в средиземноморской стране появляется все больше и больше компаний, которые ведут бизнес на туркменском рынке или демонстрируют интерес к нему.

Данная инициатива осуществляется с целью представить возможности для инвестиций и сотрудничества, существующие для итальянских компаний в Туркменистане, которая является стратегическим партнером для Италии, подчеркнули организаторы.

В планируемом мероприятии на следующей неделе помимо бизнесменов примут участие официальные лица Туркменистана и Италии, в том числе руководство «Confindustria» и SACE.

Данная встреча является предпосылкой для организации следующего бизнес-форума Италия-Туркменистан, который будет организован под эгидой Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии осенью 2021 года.