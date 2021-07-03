Туркменистан и Турция обсудили подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад

БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркменистан.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, вопросы подготовки к визиту главы Турции в Ашхабад были обсуждены в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

Собеседники также отметили эффективность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, был отмечен конструктивный характер двустороннего сотрудничества в рамках различных международных форматов.

Туркменистан и Турция сотрудничают в различных сферах.

В 2020 году товарооборот между двумя странами сократился на 13,844 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 930 миллионов долларов.

Экспорт Турции в Туркменистан составил 720 миллионов долларов, а импорт – 210 миллионов долларов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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