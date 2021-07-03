Туркменистан и Турция обсудили подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад

Туркменистан 3 июля 2021 10:22 (UTC+04:00)
Туркменистан и Турция обсудили подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад

БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркменистан.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, вопросы подготовки к визиту главы Турции в Ашхабад были обсуждены в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

Собеседники также отметили эффективность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, был отмечен конструктивный характер двустороннего сотрудничества в рамках различных международных форматов.

Туркменистан и Турция сотрудничают в различных сферах.

В 2020 году товарооборот между двумя странами сократился на 13,844 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 930 миллионов долларов.

Экспорт Турции в Туркменистан составил 720 миллионов долларов, а импорт – 210 миллионов долларов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сегодня в Баку пройдет 4-й матч в рамках ЕВРО-2020
Сегодня в Баку пройдет 4-й матч в рамках ЕВРО-2020
Азербайджанская нефть дорожает
Азербайджанская нефть дорожает
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана (версия 2)
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана (версия 2)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
При поддержке Azercell наши школьники завоевали две медали на Международной Олимпиаде по Информатике! ИКТ 11:01
Сегодня в Баку пройдет 4-й матч в рамках ЕВРО-2020 Азербайджан 11:00
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:48
Статистика по COVID-19 в КР за сутки: 1352 новых случая, 8 летальных исходов Кыргызстан 10:41
В Азербайджане на этой неделе подорожали драгметаллы (ОБЗОР) Финансы 10:38
Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к международным мероприятиям высокого уровня Бизнес 10:37
В ОДКБ заявили, что ситуация на севере Афганистана ухудшается и вызывает озабоченность Другие страны 10:35
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10:34
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана Азербайджан 10:25
Туркменистан и Турция обсудили подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад Туркменистан 10:22
ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель Политика 10:10
Обзор главных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 09:49
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 09:44
В Азербайджане предложено создать совет ректоров вузов Общество 09:40
Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане Политика 09:23
Вакцинация детей от коронавируса не рекомендуется - азербайджанский врач Общество 09:09
Азербайджанский мугам прозвучит на Чеховском фестивале в Москве Культура 08:56
Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести Другие страны 08:45
"Лаборатория Касперского" готова помочь предприятиям Азербайджана совершить переход к Industry 4.0. ИКТ 08:24
Rolls-Royce примет участие в разработке двигателя для японского боевого самолета В мире 08:12
Восемь регионов Казахстана в «красной» зоне по коронавирусу Казахстан 07:28
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране Иран 07:07
ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний Грузия 06:58
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,3 млн человек Турция 06:57
Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан Арабские страны 06:22
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 05:53
Компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке В мире 05:32
Сборная Италии повторила рекорд команды Франции 1984 года Спорт 04:43
Ученые выяснили причину гибели мамонтов В мире 03:44
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 США 02:46
Около 300 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Израиль 02:08
Переговоры министров ОПЕК+ отложили на понедельник Энергетика 01:33
Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро Спорт 01:01
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 00:57
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане Политика 00:38
Азербайджан является "окном" в Центральную Азию - посол Аргентины Экономика 00:01
Узбекистан готов к строительству своей первой АЭС Узбекистан 2 июля 23:47
Турция в числе мировых лидеров по борьбе с пандемией - Эрдоган Турция 2 июля 23:13
ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года Энергетика 2 июля 23:02
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020 Спорт 2 июля 22:49
США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа США 2 июля 22:32
С хормозганской таможни вывезено более 11 млн тонн товаров Иран 2 июля 22:30
В Грузии опять подорожало топливо Энергетика 2 июля 22:07
Путин и Макрон обсудили Карабах Политика 2 июля 22:02
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на НПЗ «Petromidia» Казахстан 2 июля 21:56
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 2 июля 21:44
Будут рассмотрены инвестиционные возможности итальянских компаний в Туркменистане Туркменистан 2 июля 21:42
В Азербайджане определяется коммуникационная стратегия по страховому просвещению Финансы 2 июля 21:39
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев Грузия 2 июля 21:18
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО) Экономика 2 июля 21:11
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 2 июля 20:45
Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре Грузия 2 июля 20:29
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам армянского вооруженного формирования Азербайджан 2 июля 20:17
В Азербайджане вузам необходимо предоставить автономию – эксперт Общество 2 июля 19:56
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 2 июля 19:37
Оргкомитет по подготовке Каспийского экономического форума согласовал программу мероприятия Россия 2 июля 19:31
В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты Общество 2 июля 19:21
Исламское наследие Азербайджана – мечеть Биби-Эйбат (ВИДЕО) Культура 2 июля 19:18
На северо-востоке Туркменистана появится новое предприятие по производству стройматериалов Строительство 2 июля 18:54
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 2 июля 18:46
Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса Политика 2 июля 18:44
В Азербайджане названо число зарегистрированных на портале icazə.e-gov.az свадебных торжеств Общество 2 июля 18:42
Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 2 июля 18:37
Фирангиз Ализаде награждена юбилейной медалью "100-летие Пограничной службы Азербайджана" Социум 2 июля 18:33
Кыргызстан может выйти на афганский рынок транзитом через Туркменистан Бизнес 2 июля 18:25
Азербайджан и Словакия провели межмидовские политконсультации Политика 2 июля 18:19
Агентство развития медиа Азербайджана реализует проекты поддержки Азербайджан 2 июля 18:18
В Азербайджане трудовые пенсии будут рассчитываться по новым правилам Общество 2 июля 18:13
Ключевую роль в смягчении монетарных условий в Азербайджане продолжает играть госбюджет - эксперт Финансы 2 июля 18:07
Агентство развития медиа Азербайджана будет выдавать журналистам удостоверения Азербайджан 2 июля 18:06
В Азербайджане проведена онлайн-встреча с профильными НПО социально-экономической сферы (ФОТО) Азербайджан 2 июля 18:00
Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ - казахстанский депутат Политика 2 июля 17:59
В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане Общество 2 июля 17:52
Финподдержка медиа-субъектов в Азербайджане будет продолжена - агентство Общество 2 июля 17:44
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – глава Агентства развития медиа Азербайджана Азербайджан 2 июля 17:43
Проект по поддержке субъектов онлайн-медиа – новшество в Азербайджане – глава Агентства Общество 2 июля 17:37
За последние 18 лет в Азербайджане обезврежено свыше 22 тыс. преступных группировок - министр Общество 2 июля 17:34
Грузинская Myway Airlines начинает осуществлять грузовые перевозки Транспорт 2 июля 17:30
Кыргызская текстильная индустрия начала осваивать корейский рынок Кыргызстан 2 июля 17:26
Туркменская гидрогеологическая экспедиция перевыполнила план по поиску подземных вод Туркменистан 2 июля 17:23
В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте" Узбекистан 2 июля 17:20
ЗАО «Южный газовый коридор» в 2020 году получило прибыль более $13 млн Энергетика 2 июля 17:17
В многоквартирных зданиях Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно Энергетика 2 июля 17:13
Почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот Энергетика 2 июля 17:11
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 2 июля 17:08
Россия и ЕС обсудили ситуацию в Карабахе Политика 2 июля 17:05
Двум азербайджанским военным, погибшим в ДТП в Лачине, будет присвоен статус шехида Общество 2 июля 17:04
ВОЗ сообщила, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах Европа 2 июля 17:04
Рамин Байрамлы о важности третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 2 июля 16:58
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества Политика 2 июля 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 2 июля 16:43
Компания SOCAR номинирована как один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии Энергетика 2 июля 16:41
В Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 63 человека Общество 2 июля 16:38
В Азербайджане зарегистрировано свыше 6,7 тыс. доменных имен с начала года ИКТ 2 июля 16:34
Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться путем переговоров– докладчик ПА ОБСЕ Политика 2 июля 16:34
Положив конец конфликту, Азербайджан обеспечил безопасность в регионе - депутат Политика 2 июля 16:30
Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов Политика 2 июля 16:21
Глава TƏBİB назвал планируемый срок завершения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане Общество 2 июля 16:08
Назначен главный педиатр Азербайджана Общество 2 июля 16:06
Роль газа в Азербайджане будет возрастать по мере падения добычи нефти – МЭА Энергетика 2 июля 16:03
Все новости