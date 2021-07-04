В Туркменистане упростили процедуру сертификации продукции

Главная государственная служба «Türkmenstandartlary» утвердила обновленный Порядок сертификации продукции, содержание которого опубликовано на сайте Министерства юстиций Туркменистана. Об этом сообщили на сайте Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, данный документ состоит из девяти глав и устанавливает требования для сертификации продукции, производимой в Туркменистане, экспортируемой из страны за рубеж, ввозимой на территорию государства, а также признания иностранных сертификационных документов.

Новый Порядок упростил процедуру сертификации за счет перевода некоторых процессов в цифровой формат. Так, подавать заявку на сертификацию продукции теперь можно не только в бумажном виде, но и в электронном формате через интернет или на цифровом носителе, сообщается на сайте СППТ.

Главная государственная служба «Türkmenstandartlary» осуществляет государственный контроль за стандартизацией, сертификацией, метрологией, охраной недр и труда, а также промышленной безопасностью.