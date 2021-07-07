Назначен новый постоянный координатор ООН в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Дмитрий Шлапаченко назначен постоянным координатором ООН в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на всемирную организацию.

“Шлапаченко обладает более чем 25-летним опытом работы в области дипломатии, международного сотрудничества, политических и социально-экономических вопросов, координации развития, миростроительства и стратегического планирования”, - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане будет открыто представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

МИД Туркменистана ранее подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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