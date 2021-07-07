Назначен новый постоянный координатор ООН в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Дмитрий Шлапаченко назначен постоянным координатором ООН в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на всемирную организацию.
“Шлапаченко обладает более чем 25-летним опытом работы в области дипломатии, международного сотрудничества, политических и социально-экономических вопросов, координации развития, миростроительства и стратегического планирования”, - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что в Туркменистане будет открыто представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).
МИД Туркменистана ранее подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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