БАКУ /Trend/ - В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 18 лет, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Нейтральный Туркменистан».

Сообщается, что противопоказаниями для получения профилактической прививки против COVID-19 являются: аллергическая реакция на какой-нибудь из компонентов вакцины, беременность и период лактации, возраст до 18 лет, высокая температура, период обострения острых и хронических заболеваний.

Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Туркменистан в первые дни пандемии коронавируса подготовил национальную стратегию по борьбе с COVID-19, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского и карантинного характера.

Для руководства всей этой работой в Туркменистане была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. Кроме того, в стране был создан оперативный штаб, к работе которого привлечены представители государственных структур.

В Туркменистане введено поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов, а также ограничены воздушные сообщения с зарубежными странами.

В отношении всех лиц, прибывающих в Туркменистан из-за границы, соответствующими подразделениями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности проводятся тестирования на коронавирус и карантинные мероприятия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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