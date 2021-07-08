Страны Центральной Азии продолжат оказывать поддержку Афганистану в сотрудничестве с ООН

БАКУ /Trend/ - Сегодня, седьмого июля, в режиме видеоконференции прошла министерская встреча по вопросам Афганистана с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Организатором диалога выступило министерство иностранных дел Туркменистана совместно с МИД Афганистана и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В заседании приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, спецпредставитель генсека ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра всемирной организации по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, спецпредставитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев, а также заместитель специального представителя генсека ООН по политическим вопросам по Афганистану в МООНСА Метте Кнудсен.

В ходе встречи ее участники обсудили региональное сотрудничество, продвижение мирного процесса в Афганистане, вопросы безопасности, а также экономическое развитие. Состоялся конструктивный обмен мнениями касательно текущего и будущего взаимодействия.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил важность политической и социально-экономической поддержки мирового сообщества в достижении благоприятного развития мирного процесса в Афганистане, позитивная развязка которого напрямую связана с политической, экономической и социальной ситуацией в регионе и за его пределами.

Особо подчеркнута роль стран Центральной Азии, которые вместе с Афганистаном образуют единое геополитическое и геоэкономическое пространство и объединены многовековой историей, культурой, межчеловеческими связями. Мередов добавил, что Туркменистан намерен и далее оказывать содействие социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе путем поддержки гуманитарного характера.

Стороны изложили свое видение ситуации в регионе, обменялись конкретными предложениями.