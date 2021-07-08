Итальянские компании ознакомили с возможностями сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Седьмого июля состоялась страновая презентация «Инвестиционные и бизнес-возможности сотрудничества с Туркменистаном» для итальянских компаний в формате видеоконференции.

На презентации туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, а итальянскую – заместитель госсекретаря по иностранным делам Манлио Ди Стефано.

Во встрече также приняли участие министр экономики и финансов, посол Туркменистана в Италии, руководители и представители Государственного банка внешнеэкономической деятельности, госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия», Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и акционерной компании TAPI Pipline Company Limited.

С итальянской стороны в презентации участвовали генеральный директор Итальянского торгового агентства, вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности по международным делам и президент итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE. Также на встрече были представлены руководители и представители около 120 крупных итальянских компаний и финансовых институтов.

Данное мероприятие стало своеобразной площадкой для поиска новых форматов взаимодействия, а также обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки между государственным и частным сектором двух стран.

Так, в ходе выступлений было особо подчеркнута динамика развития политико - дипломатических, торгово - экономических, культурно - гуманитарных отношений между Туркменистаном и Италией, где имеется солидный потенциал для обоюдной реализации. В данном контексте инвестиции, цифровые технологии, агропромышленный сектор, легкая промышленность, транспорт и логистика, сфера здравоохранения, финансово - банковская система и другие выделены в качестве приоритетных направлений взаимодействия.

Представители итальянских деловых кругов подчеркнули свои намерения дальнейшей активизации многостороннего сотрудничества, которое выстраивается на принципах доверия, взаимного уважения и обоюдной выгоды. Также в рамках презентации стороны детально рассмотрели финансовые, экономические и технические инструменты, которые SACE может предложить для финансирования бизнеса в Туркменистане.

Участники встречи особо подчеркнули значимость формирующихся в стране крупных экспортно - ориентированных и импортозамещающих линий, которые в своем развитии базируются на местных сырьевых источниках, прогрессивных технологиях, позволяющих расширить конкурентоспособный сектор промышленности Туркменистана.