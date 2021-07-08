Туркменистан и Россия отметили перспективность сотрудничества в ряде сфер

В туркменской столице состоялась встреча с делегацией Российской Федерации во главе с Председателем Комитета по внешним связям города Санкт-Петербург Е.Григорьевым, прибывшей в Туркменистан с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

На встрече туркменская сторона была представлена Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Заместителем Председателя Кабинета Министров, Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как известно, сотрудничество Туркменистана с регионами Российской Федерации выступает в качестве одного из важных механизмов двустороннего взаимодействия. В данном контексте особо подчеркнута позитивная динамика развития туркмено-российских отношений, имеющих стратегический характер.

В ходе беседы стороны особо отметили перспективность сотрудничества в области торговли, цифровых технологий, инновационной экономики и взаимодействия между коммерческими структурами двух стран.

Стороны также подчеркнули результативность регулярных встреч представителей государственного и частного сектора Туркменистана и России. Было также отмечено, что экономическое взаимодействие двух стран затрагивает широкий спектр, начиная с энергетики, охватывает перспективные направления в промышленности, в области транспорта, инфраструктурного строительства и других сфер.

В рамках визита делегация РФ также провела ряд встреч с руководителями профильных министерств и ведомств Туркменистана.