БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Марокко определили приоритетные направления сотрудничества в ходе встречи в видеоформате делегаций двух стран, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Приоритетными были, в частности, определены нефтегазовая и химическая сферы, текстильная промышленность, перерабатывающие отрасли промышленности, сельское хозяйство и туризм.

Также стороны договорились активизировать диалог для доработки дополнительных документов в области внешнеполитического сотрудничества, транспорта, образования, науки и других.

Кроме того, между МИД Туркменистана и Марокко была подписана программа сотрудничества на 2022–2023 годы.

На встрече туркменскую делегацию возглавил министр иностранных дел Рашид Мередов, а марокканскую – глава МИД Насер Бурита.

Напомним, что ранее Туркменистан и Марокко подписали ряд документов, призванных способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

В марте 2020 года состоялся визит представителей Туркменистана в Марокко, в ходе которого была выражена заинтересованность обоих государств в наращивании двусторонних отношений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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