Туркменистан опроверг информацию о стягивании военной техники к границе
Посольство Туркменистана в Казахстане опровергло информацию о стягивании военной техники к границе с Афганистаном, передает в пятницу Trend со ссылкой на «Хабар 24».
Также дипломаты не подтвердили данные о том, что туркменские военные эвакуируют свои семьи подальше от границы.
Напомним, ранее об этом сообщало издание turkmen.news. По данным СМИ, в одном из погранотрядов на юге Марыйского велаята туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи.
Отметим, дестабилизация в регионе произошла после того, как США и их союзники начали вывод войск из страны.
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