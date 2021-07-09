Туркменистан опроверг информацию о стягивании военной техники к границе

Посольство Туркменистана в Казахстане опровергло информацию о стягивании военной техники к границе с Афганистаном, передает в пятницу Trend со ссылкой на «Хабар 24».

Также дипломаты не подтвердили данные о том, что туркменские военные эвакуируют свои семьи подальше от границы.

Напомним, ранее об этом сообщало издание turkmen.news. По данным СМИ, в одном из погранотрядов на юге Марыйского велаята туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи.

Отметим, дестабилизация в регионе произошла после того, как США и их союзники начали вывод войск из страны.