Туркменистан назначил нового посла в Кувейт

8 июля 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев вручил Премьер-министру Государства Кувейт Шейху Сабаху Халиду Аль-Хамаду Аль-Сабаху верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Государстве Кувейт (с резиденцией в г. Абу-Даби). Церемония вручения прошла во дворце Эмира Государства Кувейт, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе церемонии Посол Туркменистана передал Премьер-министру Государства Кувейт теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В свою очередь Премьер-министр Государства Кувейт Шейх Сабах Халид Аль-Хамад Аль-Сабах выразил наилучшие пожелания мира и процветания Президенту и народу Туркменистана, а также подтвердил готовность кувейтской стороны развивать конструктивное сотрудничество для разрешения задач, стоящих в региональной и международной повестках дня.