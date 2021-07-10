Банк «Türkmenbaşy» преобразуется в акционерное общество открытого типа

Организационно-правовую форма Государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy» преобразуется в акционерное общество открытого типа, а ряд высших учебных заведений перейдут на хозяйственный расчёт, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, в пятницу в ходе расширенного заседания Кабинета Министров вице-премьер Гадыргелди Мушшиков доложил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову о выполнении поручений относительно перевода ряда высших учебных заведений на хозрасчёт и об изменении организационно-правовой структуры Государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy», представив на рассмотрение главы государства проекты соответствующих Постановлений.

Заслушав отчёт, глава Туркменистана одобрил представленные в соответствии с данными поручениями предложения о переводе ряда высших учебных заведений на хозрасчёт и об изменении организационно-правовой структуры Государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy» и подписал соответствующие Постановления.

Документом разрешено в качестве учредителей Акционерного коммерческого банка «Türkmenbaşy» принять долевое участие Министерству финансов и экономики – с долей в уставном капитале в размере 99%, и Государственной страховой организации – с долей в уставном капитале в размере 1%.

Кроме того, Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав с 1 сентября 2021 года перевести на хозяйственный расчёт Международный университет гуманитарных наук и развития, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Туркменский государственный институт экономики и управления, Туркменский государственный финансовый институт, Туркменский государственный архитектурно-строительный институт Министерства образования, а также Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана Академии наук.