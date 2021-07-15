Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС

14 июля 2021 года начался рабочий визит туркменской делегации во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Ташкент, Республика Узбекистан, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе визита глава МИД Туркменистана примет участие в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Сегодня, 15 июля состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии г-жой Тери Хакала.

Отметив своевременность и эффективность встречи в очном формате, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Рассмотрен уровень торгово-экономических связей и взаимодействие по гуманитарной линии. Стороны проанализировали текущие и перспективные совместные проекты, в том числе в области здравоохранения, экологии, транспорта, образования.

Особый акцент сделан на ключевых аспектах региональной и международной повестки дня. Дипломаты высказались за усиление внешнеполитической координации для поддержания региональной стабильности и безопасности. В этом контексте подтверждена действенность налаженного механизма сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии.