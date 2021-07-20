Ряд туркменских текстильных предприятий будут преобразованы в акционерные общества

Организационно-правовую форму Марыйской текстильной фабрики и внешнеторгового предприятия «Türkmendokma» планируется преобразовать в акционерное общество открытого типа, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

В пятницу в ходе очередного заседания Кабинета Министров по цифровой системе вице-премьер Чары Гылыджов доложил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову о работе по преобразованию в акционерные общества некоторых предприятий Министерства текстильной промышленности. Об этом сообщили официальные СМИ Туркменистана.

Так, в целях модернизации производства и расширения ассортимента выпускаемой продукции на рассмотрение главы государства было вынесено предложение о преобразовании Марыйской текстильной фабрики в акционерное общество открытого типа при долевом участии Министерства текстильной промышленности и Туркменкалинской хлопкопрядильной фабрики.

Кроме того, было предложено приватизировать внешнеторговое предприятие «Türkmendokma» и преобразовать его в акционерное общество открытого типа при долевом участии Министерства текстильной промышленности и Торгового центра «Altyn asyr».

Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился и впредь предпринимать меры в целях обеспечения благоприятных условий для повышения эффективности управления госсобственностью и преобразования предприятий в акционерные общества, увеличения доли частной собственности в структуре экономики, развития малого и среднего предпринимательства, поручив вице-премьеру приложить все усилия для реализации намеченных планов.

В настоящее время в структуре Министерства текстильной промышленности находится 60 предприятий, 16 из которых функционируют как акционерные общества.