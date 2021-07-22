Частный сектор Туркменистана планирует наладить производство геомембран и геотекстиля

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) планируют наладить производство гидроизоляционных синтетических материалов, а именно геомембран и геотекстиля, для использования в проектах водного хозяйства, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, гидроизоляционные синтетические материалы отечественного производства позволят сократить потерю воды в искусственных водоемах, резервуарах и каналах на открытом грунте, которые в основном используются для нужд сельхозпроизводителей.

Для производства материалов планируется использовать полипропилен и полиэтилен из Киянлынского полимерного комплекса в Балканском велаяте.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана образован в 2008 году. На сегодня СППТ объединяет более 25 тысяч бизнесменов, занятых в различных отраслях экономики и в сфере услуг.