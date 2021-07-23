Туркменская швейная фабрика перевыполнила производственный план

Туркменабатская швейная фабрика за шесть месяцев текущего года выпустила продукцию на 21 миллион 661 тысячу 696 манатов вместо установленных производственным планом 16 миллионов 440 тысяч 940 манатов. Об этом сообщили официальные СМИ Туркменистана в четверг, передает Trend со ссылкой на Бизнес-Туркменистан.

Согласно сообщению, предприятие, принадлежащее Министерству текстильной промышлености Туркменистана, за данный период перевыполнил план 131,8%.

Туркменабатская швейная фабрика, где работают около 500 сотрудниц, вносит свой вклад в производство отечественной конкурентоспособной продукции в условиях рыночной экономики.

В структуру Министерства текстильной промышленности Туркменистана входит более 80 предприятий по переработке и производству готовой продукции. Более 55% отечественной текстильной продукции поставляется за рубеж.