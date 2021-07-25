Швейная фабрика Балканского региона Туркменистана перевыполнила производственный план

Расположенная в Балканском велаяте Берекетская швейная фабрика за шесть месяцев текущего года произвела и отправила потребителям 271 тысячу 831 швейное изделие на сумму около 8 миллионов 372 тысяч манатов (примерно 2,3 миллиона долларов). Об этом сообщили официальные СМИ Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Бизнес-Туркменистан.

Согласно сообщению, фабрика, принадлежащая Министерству текстильной промышлености страны, за данный период перевыполнила план на 141%.

Основанная в 2011 году Берекетская швейная фабрика оснащена современным оборудованием ведущих компаний Турции, Японии и Германии.

В структуру Министерства текстильной промышленности Туркменистана входит более 80 предприятий по переработке и производству готовой продукции. Более 55% отечественной текстильной продукции поставляется за рубеж.