Туркменистан и Таджикистан подписали подписали протокол десятого заседания межправительственной комиссии

28 июля 2021 года в г. Душанбе состоялось десятое заседание Совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Туркменскую часть Комиссии возглавил Министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, а таджикскую - Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джума Далер Шофакир.

В ходе заседания стороны подчеркнули высокий уровень туркмено-таджикских отношений, развитию которых способствует доверительный политический диалог на высшем государственном уровне. Участники заседания обсудили осуществление совместной деятельности в соответствии с решениями последнего заседания Комиссии, прошедшего в Ашхабаде в ноябре 2019 года.

Проанализировано состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Делегации с удовлетворением отметили последовательность взаимодействия между Торгово-промышленными палатами Туркменистана и Республики Таджикистан.

Стороны подчеркнули необходимость усиления работы, нацеленной на совершенствование условий, способствующих дальнейшему развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, включая вопросы увеличения экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры предоставляемых товаров и услуг. Кроме этого рассмотрены ключевые аспекты сотрудничества в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и водных ресурсов, а также взаимодействие в транспортной сфере.

Участники заседания обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Выражена заинтересованность в организации совместных форумов, ярмарок и конференций с участием представителей деловых кругов Туркменистана и Республики Таджикистан.

Стороны отметили значимость проведения совместных мероприятий в области культуры и науки. Рассмотрены возможности развития сотрудничества по линии спорта и молодежной политики, в том числе посредством расширения диалога между государственными органами и молодежными общественными организациями двух стран.

По итогам переговоров стороны подписали Протокол десятого заседания Комиссии. Одиннадцатое заседания Совместной таджикско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству намечено к проведению в 2022 году в г. Ашхабад.